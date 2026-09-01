千鳥・大悟が贈る『THE ONE SHOT』ついに最終話が配信！ 初代王者に輝くのは？
お笑いコンビ千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーを務める日本の「ディズニープラス」初となるオリジナルバラエティ番組『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）の第7話・第8話（最終話）が、9月2日にディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のスターで独占配信。いよいよファイナルステージが開幕し、第5話で発表された、進出者4人に加え、第5話・第6話で行われた敗者復活ステージの勝者、合計5名で初代THE ONE SHOT王者の称号“GOLDEN ONE SHOT”を賭けた戦いが繰り広げられる。そして今回配信に先行して、第7話・第8話の場面写真が公開。挑戦者8人が制作したショートフィルム8作品の場面写真もお披露目となった。
【写真】「初期のスタンリー・キューブリック」と表するオダギリジョー 『THE ONE SHOT』最新話をチラ見せ
■“GOLDEN ONE SHOT”の称号は誰に!?
本番組は、「映画」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトル。大悟自らが選び抜いた芸人“8人”が、3ヵ月という期間の中で自ら脚本・監督を務めたショートフィルムを本気で制作。課せられたルールは、【作品の中に“1つ”だけボケを入れろ】--たったそれだけ。考え抜かれたフリと、たった1つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力”が試される前代未聞の新たな大会となっている。
第7話・第8話では、いよいよファイナルステージへと突入し、初代THE ONE SHOT王者の称号“GOLDEN ONE SHOT”を賭けた最後の戦いが繰り広げられる。現在、ファイナルステージへの進出を決めているのは、後藤淳平（ジャルジャル）、天竺川原、じろう（シソンヌ）、国崎和也（ランジャタイ）の4名。
医療ドラマに、前代未聞のONE SHOTを仕込みスタジオを笑いに包んだ後藤。感動的な親子ドラマに、衝撃のONE SHOTをぶちかました天竺川原。記念すべき、『THE ONE SHOT』1発目の作品として、挑戦者たちをうならせる見事なONE SHOTをみせたじろう。そして、まさかの映画センスで見るものを圧倒し、ONE SHOTでスタジオの笑いをかっさらった国崎。ノミネートステージで見事な作品を見せつけた4人が、それぞれ2作目のショートフィルムで対決することとなる。
さらに、第5話・第6話で配信された敗者復活ステージで、2作目となるショートフィルムを発表した堀内健（ネプチューン）、秋山竜次（ロバート）、又吉直樹（ピース）、山内健司（かまいたち）の中から、勝者一人が、敗者復活枠としてファイナルステージへと進出することができる。その敗者復活ステージの勝者は、エグゼクティブプロデューサーである、大悟の独断と偏見で決定。第7話で勝者が発表される。
ファイナルステージは、1対1の勝ち残り方式。ファイナルステージの初戦は、敗者復活から勝ち上がった挑戦者の作品（2本目のショートフィルム）との対戦相手をくじ引き形式で決定。その勝者との対戦相手をまたくじ引きで決めていき、最後まで勝ち残った挑戦者が初代THE ONE SHOT王者“GOLDEN ONE SHOT”の称号を手にすることとなる。
そんなファイナルステージの場面写真が先行で公開。映画監督としても活躍するオダギリジョーが「初期のスタンリー・キューブリック」と、ある作品を評する場面や、「誰も思いつかんかった」（大悟）、「そういう超え方あんねや」（後藤）と、称賛を送る姿が公開。一方で、「最後 皆ドリンクとか投げる」（山内）と、衝撃のONE SHOTへツッコミを入れる姿も飛び出す。果たして、ファイナルステージへと勝ち上がった4人は、どんな作品を見せてくれるのか。そして初代王者の称号に輝くのはいったい誰なのか。
■メイキング第2弾も公開
そして今回、＜メイキング映像第2弾＞として、第2話で対戦を果たした、後藤＆山内のショートフィルム制作の舞台裏に迫るメイキング映像が公開。
天才医師が主人公の医療ドラマ『噂のドクター』を手掛けた後藤は、渾身のONE SHOTを際立たせるため、それ以外のドラマ部分のリアリティを追求。実際の病院や医療シミュレーション施設をロケ地に、重厚感のある見ごたえのあるドラマを作り上げる。より物語に入りこんでもらうことで、際立つ後藤のONE SHOTとは果たして…。
そして、奇妙な出来事が次々に起こる学園ホラードラマ『クリスマスの悪夢』を手掛けた山内は、長年その構想を温めていたという、この作品の裏話を披露。ある番組のコンペにも同様の脚本を提出し評価を得ていたという山内渾身の物語に、どんなONE SHOTが仕組まれているのか…。
■9月2日にはSPライブも
さらに、最終話が配信される9月2日にディズニープラスの公式Xで、【大悟と芸人が生解説！『THE ONE SHOT』最終エピソード配信記念SPライブ】の開催が決定。大悟と挑戦者の後藤、国崎、そしてMCに映画大好き芸人・こがけんを迎え、ノミネートステージで配信された各挑戦者のショートフィルムをダイジェストで振り返りながらそれぞれの作品について解説する。
バラエティ番組『THE ONE SHOT』は、ディズニープラス スターにて独占配信中。
■“GOLDEN ONE SHOT”の称号は誰に!?
本番組は、「映画」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトル。大悟自らが選び抜いた芸人“8人”が、3ヵ月という期間の中で自ら脚本・監督を務めたショートフィルムを本気で制作。課せられたルールは、【作品の中に“1つ”だけボケを入れろ】--たったそれだけ。考え抜かれたフリと、たった1つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力”が試される前代未聞の新たな大会となっている。
第7話・第8話では、いよいよファイナルステージへと突入し、初代THE ONE SHOT王者の称号“GOLDEN ONE SHOT”を賭けた最後の戦いが繰り広げられる。現在、ファイナルステージへの進出を決めているのは、後藤淳平（ジャルジャル）、天竺川原、じろう（シソンヌ）、国崎和也（ランジャタイ）の4名。
医療ドラマに、前代未聞のONE SHOTを仕込みスタジオを笑いに包んだ後藤。感動的な親子ドラマに、衝撃のONE SHOTをぶちかました天竺川原。記念すべき、『THE ONE SHOT』1発目の作品として、挑戦者たちをうならせる見事なONE SHOTをみせたじろう。そして、まさかの映画センスで見るものを圧倒し、ONE SHOTでスタジオの笑いをかっさらった国崎。ノミネートステージで見事な作品を見せつけた4人が、それぞれ2作目のショートフィルムで対決することとなる。
さらに、第5話・第6話で配信された敗者復活ステージで、2作目となるショートフィルムを発表した堀内健（ネプチューン）、秋山竜次（ロバート）、又吉直樹（ピース）、山内健司（かまいたち）の中から、勝者一人が、敗者復活枠としてファイナルステージへと進出することができる。その敗者復活ステージの勝者は、エグゼクティブプロデューサーである、大悟の独断と偏見で決定。第7話で勝者が発表される。
ファイナルステージは、1対1の勝ち残り方式。ファイナルステージの初戦は、敗者復活から勝ち上がった挑戦者の作品（2本目のショートフィルム）との対戦相手をくじ引き形式で決定。その勝者との対戦相手をまたくじ引きで決めていき、最後まで勝ち残った挑戦者が初代THE ONE SHOT王者“GOLDEN ONE SHOT”の称号を手にすることとなる。
そんなファイナルステージの場面写真が先行で公開。映画監督としても活躍するオダギリジョーが「初期のスタンリー・キューブリック」と、ある作品を評する場面や、「誰も思いつかんかった」（大悟）、「そういう超え方あんねや」（後藤）と、称賛を送る姿が公開。一方で、「最後 皆ドリンクとか投げる」（山内）と、衝撃のONE SHOTへツッコミを入れる姿も飛び出す。果たして、ファイナルステージへと勝ち上がった4人は、どんな作品を見せてくれるのか。そして初代王者の称号に輝くのはいったい誰なのか。
■メイキング第2弾も公開
そして今回、＜メイキング映像第2弾＞として、第2話で対戦を果たした、後藤＆山内のショートフィルム制作の舞台裏に迫るメイキング映像が公開。
天才医師が主人公の医療ドラマ『噂のドクター』を手掛けた後藤は、渾身のONE SHOTを際立たせるため、それ以外のドラマ部分のリアリティを追求。実際の病院や医療シミュレーション施設をロケ地に、重厚感のある見ごたえのあるドラマを作り上げる。より物語に入りこんでもらうことで、際立つ後藤のONE SHOTとは果たして…。
そして、奇妙な出来事が次々に起こる学園ホラードラマ『クリスマスの悪夢』を手掛けた山内は、長年その構想を温めていたという、この作品の裏話を披露。ある番組のコンペにも同様の脚本を提出し評価を得ていたという山内渾身の物語に、どんなONE SHOTが仕組まれているのか…。
■9月2日にはSPライブも
さらに、最終話が配信される9月2日にディズニープラスの公式Xで、【大悟と芸人が生解説！『THE ONE SHOT』最終エピソード配信記念SPライブ】の開催が決定。大悟と挑戦者の後藤、国崎、そしてMCに映画大好き芸人・こがけんを迎え、ノミネートステージで配信された各挑戦者のショートフィルムをダイジェストで振り返りながらそれぞれの作品について解説する。
バラエティ番組『THE ONE SHOT』は、ディズニープラス スターにて独占配信中。