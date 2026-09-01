長澤まさみ×柄本佑×石橋静河『このごにおよんで愛など』釜山国際映画祭コンペ部門に正式出品
俳優の長澤まさみ、柄本佑、石橋静河が共演する映画『このごにおよんで愛など』（11月27日公開）が、10月6日から15日まで韓国・釜山で開催される「第31回釜山国際映画祭」のコンペティション「釜山アワード部門」に正式出品されることが決定した。10月11日にワールドプレミアとなる公式上映が行われ、長澤、柄本、石橋、広瀬奈々子監督の参加が予定されている。
【動画】映画『このごにおよんで愛など』予告編
本作は、是枝裕和監督や西川美和監督のもとで監督助手を務め、柳楽優弥主演の映画『夜明け』（2019年）で長編映画監督デビューした広瀬監督のオリジナル作品。「いろんな家族の形があっていいんじゃないか」という発想から自ら企画、脚本を手がけ、撮影監督ヤオ・ホンイーら台湾のスタッフを迎えて制作した日台合作映画となる。
絵本作家の小島詩（長澤）と、保険会社に勤める小島杜夫（柄本）は結婚3年目の夫婦。詩は、杜夫からの「そろそろ子どもをつくらない？」という提案をはぐらかす一方、担当編集者の倉持潤奈（石橋）と、夫に隠れて不貞関係を続けていた。
夫と恋人のどちらかを選ぶことも、杜夫と子どもをつくることもできない詩は、2人に「3人で子どもを作るのはどうかな？」と突拍子もない提案をする。当初は戸惑っていた杜夫と潤奈だが、3人で暮らすうちに関係が変化。やがて潤奈の妊娠が発覚する。
本作が選出された「釜山アワード部門」は、釜山国際映画祭のメインコンペティションとして2025年に新設された部門。最優秀作品賞、監督賞、審査員特別賞、主演男優・女優賞、芸術的貢献賞が設けられている。
広瀬監督の作品が釜山国際映画祭で上映されるのは、『夜明け』の「ニューカレント部門」、『つつんで、ひらいて』（2019年）の「ワイド・アングル部門」に続いて3作連続3度目となる。
広瀬監督は、同映画祭を「まさに育ての親のような大切な場所」と表現。「大変光栄に思うのと同時に、大好きな釜山を再び訪れられることに胸が躍っています」と喜びを語った。
作品については、「日本ではまだまだ認知の低いクィアな関係性や、多様な家族の成り立ちを軸に、ジェンダー、結婚、女性の働き方、妊活といったテーマにも目を向けながら、一つひとつ練り込むように作り上げました」と説明。「それぞれのキャラクターの切なるワガママが、世界の観客にどのように受け止められるのか、不安もありますが、それ以上に今から楽しみでなりません」と期待を寄せた。
長澤は「皆で悩みながら、力を合わせて作った作品です」と振り返り、「自分の気持ちって、言葉にしないとなかなか人に伝わらないけれど、この映画を観たら、何となく、言葉にする前の人の気持ちを知ろうとするキッカケをもらえるような気がしています」とコメント。「不器用だけど一生懸命生きている登場人物たちの物語を、映画祭でもたくさんの人たちに観ていただけたらうれしいです」と呼びかけた。
柄本は、「『このごにおよんで愛など』というとても難解なタイトルの映画に挑んでいたのは去年の9月ごろです。長澤さん石橋さんと力を合わせてこれまた大変欲しがり屋な広瀬監督に挑んでいった日々は今思えばとても楽しいひと時でした」と回想。自身にとって「初の海外映画祭。緊張します」と、現地参加への期待を寄せた。
石橋も「撮影では広瀬監督、長澤さん、柄本さんと、詩さんを囲む3人の関係性を試行錯誤する日々でした。皆で作り上げたこの尊い時間を、海を越えてたくさんの方に観ていただけると思うと、いまからとてもワクワクしています！」と語っている。
■脚本・監督・編集・原案：広瀬奈々子のコメント（全文）
大変光栄に思うのと同時に、大好きな釜山を再び訪れられることに胸が躍っています。釜山国際映画祭には過去に2作品を上映していただき、今作も企画段階からピッチに参加させていただくなど、私にとってまさに育ての親のような大切な場所です。
日本ではまだまだ認知の低いクィアな関係性や、多様な家族の成り立ちを軸に、ジェンダー、結婚、女性の働き方、妊活といったテーマにも目を向けながら、一つひとつ練り込むように作り上げました。
人を好きになることは容易くても、好きな人と生き続けることは、時に当事者間だけでは成し得ない苦難を要します。だからこそできるだけ多くの人を巻き込みながら、一人でも多くの方に届くよう、キャスト・スタッフと力を合わせて制作しました。それぞれのキャラクターの切なるワガママが、世界の観客にどのように受け止められるのか、不安もありますが、それ以上に今から楽しみでなりません。
■長澤まさみ（詩役）のコメント（全文）
この度は、『このごにおよんで愛など』が「第31回釜山国際映画祭」コンペティション部門「釜山アワード部門」に選出されたことを光栄に思います。
皆で悩みながら、力を合わせて作った作品です。自分の気持ちって、言葉にしないとなかなか人に伝わらないけれど、この映画を観たら、何となく、言葉にする前の人の気持ちを知ろうとするキッカケをもらえるような気がしています。不器用だけど一生懸命生きている登場人物達の物語を、映画祭でもたくさんの人たちに観ていただけたらうれしいです。
■柄本佑（杜夫役）のコメント（全文）
『このごにおよんで愛など』というとても難解なタイトルの映画に挑んでいたのは去年の9月ごろです。今作は、何とも欲しがりな3人による愛についての映画です。長澤さん石橋さんと力を合わせてこれまた大変欲しがり屋な広瀬監督に挑んでいった日々は今思えばとても楽しいひと時でした。そんな時間が刻まれた映画が釜山映画祭のコンペに選ばれたとのこと。関係者の方々本当におめでとうございます。初の海外映画祭。緊張します。
■石橋静河（潤奈役）のコメント（全文）
釜山国際映画祭コンペティション部門への選出、おめでとうございます！
撮影では広瀬監督、長澤さん、柄本さんと、詩さんを囲む3人の関係性を試行錯誤する日々でした。
私自身、とてもたくさんの学びがありました。
皆で作り上げたこの尊い時間を、海を越えてたくさんの方に観ていただけると思うと、いまからとてもワクワクしています！
【動画】映画『このごにおよんで愛など』予告編
本作は、是枝裕和監督や西川美和監督のもとで監督助手を務め、柳楽優弥主演の映画『夜明け』（2019年）で長編映画監督デビューした広瀬監督のオリジナル作品。「いろんな家族の形があっていいんじゃないか」という発想から自ら企画、脚本を手がけ、撮影監督ヤオ・ホンイーら台湾のスタッフを迎えて制作した日台合作映画となる。
夫と恋人のどちらかを選ぶことも、杜夫と子どもをつくることもできない詩は、2人に「3人で子どもを作るのはどうかな？」と突拍子もない提案をする。当初は戸惑っていた杜夫と潤奈だが、3人で暮らすうちに関係が変化。やがて潤奈の妊娠が発覚する。
本作が選出された「釜山アワード部門」は、釜山国際映画祭のメインコンペティションとして2025年に新設された部門。最優秀作品賞、監督賞、審査員特別賞、主演男優・女優賞、芸術的貢献賞が設けられている。
広瀬監督の作品が釜山国際映画祭で上映されるのは、『夜明け』の「ニューカレント部門」、『つつんで、ひらいて』（2019年）の「ワイド・アングル部門」に続いて3作連続3度目となる。
広瀬監督は、同映画祭を「まさに育ての親のような大切な場所」と表現。「大変光栄に思うのと同時に、大好きな釜山を再び訪れられることに胸が躍っています」と喜びを語った。
作品については、「日本ではまだまだ認知の低いクィアな関係性や、多様な家族の成り立ちを軸に、ジェンダー、結婚、女性の働き方、妊活といったテーマにも目を向けながら、一つひとつ練り込むように作り上げました」と説明。「それぞれのキャラクターの切なるワガママが、世界の観客にどのように受け止められるのか、不安もありますが、それ以上に今から楽しみでなりません」と期待を寄せた。
長澤は「皆で悩みながら、力を合わせて作った作品です」と振り返り、「自分の気持ちって、言葉にしないとなかなか人に伝わらないけれど、この映画を観たら、何となく、言葉にする前の人の気持ちを知ろうとするキッカケをもらえるような気がしています」とコメント。「不器用だけど一生懸命生きている登場人物たちの物語を、映画祭でもたくさんの人たちに観ていただけたらうれしいです」と呼びかけた。
柄本は、「『このごにおよんで愛など』というとても難解なタイトルの映画に挑んでいたのは去年の9月ごろです。長澤さん石橋さんと力を合わせてこれまた大変欲しがり屋な広瀬監督に挑んでいった日々は今思えばとても楽しいひと時でした」と回想。自身にとって「初の海外映画祭。緊張します」と、現地参加への期待を寄せた。
石橋も「撮影では広瀬監督、長澤さん、柄本さんと、詩さんを囲む3人の関係性を試行錯誤する日々でした。皆で作り上げたこの尊い時間を、海を越えてたくさんの方に観ていただけると思うと、いまからとてもワクワクしています！」と語っている。
■脚本・監督・編集・原案：広瀬奈々子のコメント（全文）
大変光栄に思うのと同時に、大好きな釜山を再び訪れられることに胸が躍っています。釜山国際映画祭には過去に2作品を上映していただき、今作も企画段階からピッチに参加させていただくなど、私にとってまさに育ての親のような大切な場所です。
日本ではまだまだ認知の低いクィアな関係性や、多様な家族の成り立ちを軸に、ジェンダー、結婚、女性の働き方、妊活といったテーマにも目を向けながら、一つひとつ練り込むように作り上げました。
人を好きになることは容易くても、好きな人と生き続けることは、時に当事者間だけでは成し得ない苦難を要します。だからこそできるだけ多くの人を巻き込みながら、一人でも多くの方に届くよう、キャスト・スタッフと力を合わせて制作しました。それぞれのキャラクターの切なるワガママが、世界の観客にどのように受け止められるのか、不安もありますが、それ以上に今から楽しみでなりません。
■長澤まさみ（詩役）のコメント（全文）
この度は、『このごにおよんで愛など』が「第31回釜山国際映画祭」コンペティション部門「釜山アワード部門」に選出されたことを光栄に思います。
皆で悩みながら、力を合わせて作った作品です。自分の気持ちって、言葉にしないとなかなか人に伝わらないけれど、この映画を観たら、何となく、言葉にする前の人の気持ちを知ろうとするキッカケをもらえるような気がしています。不器用だけど一生懸命生きている登場人物達の物語を、映画祭でもたくさんの人たちに観ていただけたらうれしいです。
■柄本佑（杜夫役）のコメント（全文）
『このごにおよんで愛など』というとても難解なタイトルの映画に挑んでいたのは去年の9月ごろです。今作は、何とも欲しがりな3人による愛についての映画です。長澤さん石橋さんと力を合わせてこれまた大変欲しがり屋な広瀬監督に挑んでいった日々は今思えばとても楽しいひと時でした。そんな時間が刻まれた映画が釜山映画祭のコンペに選ばれたとのこと。関係者の方々本当におめでとうございます。初の海外映画祭。緊張します。
■石橋静河（潤奈役）のコメント（全文）
釜山国際映画祭コンペティション部門への選出、おめでとうございます！
撮影では広瀬監督、長澤さん、柄本さんと、詩さんを囲む3人の関係性を試行錯誤する日々でした。
私自身、とてもたくさんの学びがありました。
皆で作り上げたこの尊い時間を、海を越えてたくさんの方に観ていただけると思うと、いまからとてもワクワクしています！