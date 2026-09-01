Vtuber・しぐれうい、意外な形で『アタック25』登場「もう一般常識やね」「時代の流れを感じる」
VTuber・しぐれういさんが、1日までに自身のXを更新。クイズ番組『パネルクイズ アタック25』で自分が題材になった問題が出題されたことに驚き、ファンから反響が集まっている。
【写真】自分が答えになった問題が『アタック25』に登場し驚くしぐれういさん
ういさんはプロのイラストレーターとしても活動している個人勢VTuberで、ホロライブ・大空スバルさんのイラストを手掛けた“生みの親”でもある。
8月28日に放送された『BS10 パネルクイズ アタック25 高校生大会』では、彼女を題材にした「Vtuberの大空スバルのキャラクターデザインなどを担当したイラストレーターで、自らもVtuberとして活躍するのは誰でしょう？」という問題が出題。ファンの間で大きな話題となり、ういさん自身もXで「アタック25でしぐれういが出題されることあるんだ……」と投稿していた。
この投稿にファンからは「もう一般常識やね」「時代の流れを感じる」「この手の本人巡回済みは初めてのパターンや」「認知率高いのかもしれませんね」「しっかり一般に浸透していってますね」などの声が上がっている。
引用：「しぐれうい」X（＠ui_shig）
【写真】自分が答えになった問題が『アタック25』に登場し驚くしぐれういさん
ういさんはプロのイラストレーターとしても活動している個人勢VTuberで、ホロライブ・大空スバルさんのイラストを手掛けた“生みの親”でもある。
8月28日に放送された『BS10 パネルクイズ アタック25 高校生大会』では、彼女を題材にした「Vtuberの大空スバルのキャラクターデザインなどを担当したイラストレーターで、自らもVtuberとして活躍するのは誰でしょう？」という問題が出題。ファンの間で大きな話題となり、ういさん自身もXで「アタック25でしぐれういが出題されることあるんだ……」と投稿していた。
この投稿にファンからは「もう一般常識やね」「時代の流れを感じる」「この手の本人巡回済みは初めてのパターンや」「認知率高いのかもしれませんね」「しっかり一般に浸透していってますね」などの声が上がっている。
引用：「しぐれうい」X（＠ui_shig）