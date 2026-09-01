AKB活動終了から14年のアーティスト美女、スリットから美脚ちらり夏コーデを披露
AKB48元メンバーで現在はアーティストとして活動中の光宗薫が8月31日にinstagramを更新し、自身のサイン会イベントのオフショットを公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】AKB活動終了から14年、アーティスト美女が「スタイル抜群」 キュートなミニスカ姿も
今年1月に作品集『せみにんげん』（玄光社）を出版し、今月26日から大阪で個展で開催している光宗。この日は「昨日は作品集サイン会イベントありがとうございました！」と感謝するとともに、黒いノースリーブにスリットの入ったロングスカート姿を公開している。
■光宗薫（みつむね かおる）
1993年4月26日生まれ。大阪府出身。2011年、AKB48に13期生として加入。グループ活動と並行して女優としても活躍したものの、2012年10月にAKB48での活動を辞退することを表明。以降はアーティストとして活動している。
引用：「光宗薫」Instagram（@mtmnkor）
【写真】AKB活動終了から14年、アーティスト美女が「スタイル抜群」 キュートなミニスカ姿も
今年1月に作品集『せみにんげん』（玄光社）を出版し、今月26日から大阪で個展で開催している光宗。この日は「昨日は作品集サイン会イベントありがとうございました！」と感謝するとともに、黒いノースリーブにスリットの入ったロングスカート姿を公開している。
■光宗薫（みつむね かおる）
1993年4月26日生まれ。大阪府出身。2011年、AKB48に13期生として加入。グループ活動と並行して女優としても活躍したものの、2012年10月にAKB48での活動を辞退することを表明。以降はアーティストとして活動している。
引用：「光宗薫」Instagram（@mtmnkor）