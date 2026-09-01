『GTO』「鬼塚先生は…」急展開ラストにネット騒然「鬼っち不在？」「波乱の予感」（ネタバレあり）
反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第7話が31日に放送され、急展開のラストを迎えると、ネット上には「どうしたの？？鬼っち不在？」「気になりすぎる」「波乱の予感」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】かつての教え子がサプライズ登場！
サッカー部の特待生で、ゴールキーパーとして活躍する細川大翔（西浦心乃助）が、練習中の事故で左手を複雑骨折してしまう。翌日、学校には大翔の父・藤吾（波岡一喜）が怒鳴り込んできて、サッカー部顧問の小泉（高橋メアリージュン）は対応に追われる。藤吾は、教師たちの間で“毒親”と噂されるほど、その口調はかなり威圧的。
将来有望な大翔に大ケガを負わせた責任をめぐって小泉に激しく詰め寄り、見かねた鬼塚（反町）が担任として間を取り持とうとするが、怒りの形相で声を荒らげる藤吾の勢いに、鬼塚も成す術がない。
大翔本人はというと、ケガをさせられた相手から謝罪を受けるも、しばらくサッカーができないことへの不満と苛立ちから、自分より格下の部員たちを軽視する発言をして反感を買ってしまう。さらに、小泉にも心ない言葉を吐いた大翔に、鬼塚は思わず「オヤジそっくりだな、おまえ」と言う。これに大翔は、カッとなってサッカー部を辞めると宣言する。
当然、納得がいかない藤吾は再び怒り心頭。鬼塚が1年B組の担任であることにも難癖をつけ始め、それを聞いた教頭の中丸（近藤芳正）は、鬼塚を学校から追い出すチャンスとばかりに、緊急の保護者会を開く…。
鬼塚や副担任・柏原（生見愛瑠）らの奮闘によって、大翔はサッカー部へ復帰することに。そんなある日のホームルーム、柏原だけが深刻な表情で教室に入ってくる。そして「鬼塚先生は…今日はお休みです」と告げると、生徒からは「どうしてですか？」と声が上がる。
真剣な表情の柏原が「実は…」と口を開いたところで第7話が幕を下ろすと、ネット上には「え、何？どうしたの？？鬼っち不在？」「鬼塚先生何があったんだろ…!?」「急展開すぎない!?」「気になりすぎる終わり方…」「はよ続きみたい」「波乱の予感」といった反響が集まっていた。
【写真】かつての教え子がサプライズ登場！
サッカー部の特待生で、ゴールキーパーとして活躍する細川大翔（西浦心乃助）が、練習中の事故で左手を複雑骨折してしまう。翌日、学校には大翔の父・藤吾（波岡一喜）が怒鳴り込んできて、サッカー部顧問の小泉（高橋メアリージュン）は対応に追われる。藤吾は、教師たちの間で“毒親”と噂されるほど、その口調はかなり威圧的。
大翔本人はというと、ケガをさせられた相手から謝罪を受けるも、しばらくサッカーができないことへの不満と苛立ちから、自分より格下の部員たちを軽視する発言をして反感を買ってしまう。さらに、小泉にも心ない言葉を吐いた大翔に、鬼塚は思わず「オヤジそっくりだな、おまえ」と言う。これに大翔は、カッとなってサッカー部を辞めると宣言する。
当然、納得がいかない藤吾は再び怒り心頭。鬼塚が1年B組の担任であることにも難癖をつけ始め、それを聞いた教頭の中丸（近藤芳正）は、鬼塚を学校から追い出すチャンスとばかりに、緊急の保護者会を開く…。
鬼塚や副担任・柏原（生見愛瑠）らの奮闘によって、大翔はサッカー部へ復帰することに。そんなある日のホームルーム、柏原だけが深刻な表情で教室に入ってくる。そして「鬼塚先生は…今日はお休みです」と告げると、生徒からは「どうしてですか？」と声が上がる。
真剣な表情の柏原が「実は…」と口を開いたところで第7話が幕を下ろすと、ネット上には「え、何？どうしたの？？鬼っち不在？」「鬼塚先生何があったんだろ…!?」「急展開すぎない!?」「気になりすぎる終わり方…」「はよ続きみたい」「波乱の予感」といった反響が集まっていた。