『CDTVライブ！ライブ！』福山雅治が2週連続出演！ SixTONES・絢香ら出演者＆歌唱曲発表
9月7日19時から2時間の生放送で届ける『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、福山雅治、絢香、AKB48、EBiDAN、JUJU、SixTONESほか、出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【動画】福山雅治が監修した【あの星×「邂逅」インスパイアムービー】
8月31日の放送に続き、2週連続で出演する福山雅治は、映画のために書き下ろした新曲「邂逅」をフルサイズで歌唱。
絢香は、『王様のブランチ』のテーマソングとして書き下ろした「OK! GO!」をフルサイズでテレビ初披露するほか、大ヒットソング「にじいろ」とデビューシングル「I believe」の3曲を披露する。
SixTONESは、真っすぐに相手を愛し続ける一途な思いを歌ったラブソング「マイオンリー」をフルサイズで届ける。
視聴者の反響に応える“おかわりライブ”では、EBiDAN（恵比寿学園男子部）が選抜メンバーで「Yes! 東京」、AKB48が「好きish」を披露。T.M.Revolutionは、中務裕太（GENERATIONS）、PSYCHIC FEVERとのダンスコラボで「HOT LIMIT」をパフォーマンスし、それぞれフルサイズで届ける。
JUJUは、水野良樹（いきものがかり）が書き下ろした美しくエモーショナルなミドルバラード「夏蝉」、PSYCHIC FEVERは、2ndアルバム『DIFFERENT』のリード曲「If You’re Mine」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露する。
韓国のボーイグループ・CORTISは、メンバー全員が作詞・作曲に参加したグローバルヒット曲「REDRED」をフルサイズで日本の音楽番組初パフォーマンス。
「名曲ライブ！ライブ！」では、小波津志（PSYCHIC FEVER）がMrs. GREEN APPLEの「点描の唄」を披露する。
さらに、今年7月に放送した『音楽の日2026』で話題となったEXILEの南三陸ライブより、未放送のもうひとつの「Choo Choo TRAIN」のパフォーマンスを届ける。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
絢香「OK! GO!」「にじいろ」「I believe」
AKB48「好きish」
EBiDAN「Yes! 東京」
CORTIS「REDRED」
PSYCHIC FEVER「If You’re Mine」
JUJU「夏蝉」
SixTONES「マイオンリー」
T.M.Revolution「HOT LIMIT」（ダンスコラボ：中務裕太（GENERATIONS）、PSYCHIC FEVER）
福山雅治「邂逅」
・名曲ライブ！ライブ！
小波津志（PSYCHIC FEVER）「点描の唄」（Mrs. GREEN APPLE）
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて9月7日19時放送。
【動画】福山雅治が監修した【あの星×「邂逅」インスパイアムービー】
8月31日の放送に続き、2週連続で出演する福山雅治は、映画のために書き下ろした新曲「邂逅」をフルサイズで歌唱。
絢香は、『王様のブランチ』のテーマソングとして書き下ろした「OK! GO!」をフルサイズでテレビ初披露するほか、大ヒットソング「にじいろ」とデビューシングル「I believe」の3曲を披露する。
視聴者の反響に応える“おかわりライブ”では、EBiDAN（恵比寿学園男子部）が選抜メンバーで「Yes! 東京」、AKB48が「好きish」を披露。T.M.Revolutionは、中務裕太（GENERATIONS）、PSYCHIC FEVERとのダンスコラボで「HOT LIMIT」をパフォーマンスし、それぞれフルサイズで届ける。
JUJUは、水野良樹（いきものがかり）が書き下ろした美しくエモーショナルなミドルバラード「夏蝉」、PSYCHIC FEVERは、2ndアルバム『DIFFERENT』のリード曲「If You’re Mine」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露する。
韓国のボーイグループ・CORTISは、メンバー全員が作詞・作曲に参加したグローバルヒット曲「REDRED」をフルサイズで日本の音楽番組初パフォーマンス。
「名曲ライブ！ライブ！」では、小波津志（PSYCHIC FEVER）がMrs. GREEN APPLEの「点描の唄」を披露する。
さらに、今年7月に放送した『音楽の日2026』で話題となったEXILEの南三陸ライブより、未放送のもうひとつの「Choo Choo TRAIN」のパフォーマンスを届ける。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
絢香「OK! GO!」「にじいろ」「I believe」
AKB48「好きish」
EBiDAN「Yes! 東京」
CORTIS「REDRED」
PSYCHIC FEVER「If You’re Mine」
JUJU「夏蝉」
SixTONES「マイオンリー」
T.M.Revolution「HOT LIMIT」（ダンスコラボ：中務裕太（GENERATIONS）、PSYCHIC FEVER）
福山雅治「邂逅」
・名曲ライブ！ライブ！
小波津志（PSYCHIC FEVER）「点描の唄」（Mrs. GREEN APPLE）
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて9月7日19時放送。