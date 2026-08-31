GENERATIONS中務裕太「最初で最後のソロ写真集」10.21発売決定 LDH屈指の肉体美披露 特別限定版は“筋肉クッション”付き
GENERATIONS中務裕太のファースト写真集『1000％（センパーセント）』が、ワニブックスより10月21日に発売されることが決定。中務からコメントが到着し、イメージカット3点が解禁された。
【写真】中務裕太、極限まで鍛え上げた肉体披露 柔和な表情の一枚も＜イメージカット＞
ダンス＆ボーカルグループ GENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマー・中務裕太は、1993年1月7日生まれ、大阪府出身。2012年11月、シングル「BRAVE IT OUT」でメジャーデビューを果たした。グループ随一と評される高いダンススキルと表現力を持ち、ストイックな姿勢と誠実な人柄で多くの支持を集める。アーティスト活動に加え、EXPG高等学院の学長も務めるなど後進の育成にも力を注いでいる。
そんな彼のファン待望ファースト写真集の発売が決定。もともと、LDH屈指の肉体美と称される中、この写真集のためにさらに鍛え、自身史上最高の肉体を作り上げて撮影に挑んだ。その成果として、表現力に加え、美しさ、かっこよさを全ページで確認することができる一冊に仕上がった。
また、特別限定版として、その筋肉をリアルにかたどった、これまでにない“筋肉クッション”付きも発売。
なお、本作の発売を記念して、全国7ヵ所、8会場で発売イベントを行うことも決定した。日程は、10月21日に東京、11月1日に長野、11月4日に福岡、11月22日に福井、11月24日に大阪、12月7日に兵庫、12月12日に静岡、12月20日に東京にて。詳細は後日、改めて発表。
中務は「この度人生で最初で最後のソロ写真集を発売させていただくことになりました。やるなら史上最高の肉体に仕上げたいと思い、己の肉体と向き合いトレーニングしてきました。1000％というタイトルは自分の限界を超えた更に先の自分という意味で付けさせていただきました。1つのアートとしてこの写真集を楽しんでいただけると嬉しいです。是非発売まで楽しみに待っていてください」とコメントしている。
GENERATIONS中務裕太ファースト写真集『1000％』は、ワニブックスより10月21日発売。通常版は通常版は定価3850円、筋肉クッション（圧縮収納）が付く特別限定版は定価1万1000円（いずれも税込）。
【写真】中務裕太、極限まで鍛え上げた肉体披露 柔和な表情の一枚も＜イメージカット＞
ダンス＆ボーカルグループ GENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマー・中務裕太は、1993年1月7日生まれ、大阪府出身。2012年11月、シングル「BRAVE IT OUT」でメジャーデビューを果たした。グループ随一と評される高いダンススキルと表現力を持ち、ストイックな姿勢と誠実な人柄で多くの支持を集める。アーティスト活動に加え、EXPG高等学院の学長も務めるなど後進の育成にも力を注いでいる。
また、特別限定版として、その筋肉をリアルにかたどった、これまでにない“筋肉クッション”付きも発売。
なお、本作の発売を記念して、全国7ヵ所、8会場で発売イベントを行うことも決定した。日程は、10月21日に東京、11月1日に長野、11月4日に福岡、11月22日に福井、11月24日に大阪、12月7日に兵庫、12月12日に静岡、12月20日に東京にて。詳細は後日、改めて発表。
中務は「この度人生で最初で最後のソロ写真集を発売させていただくことになりました。やるなら史上最高の肉体に仕上げたいと思い、己の肉体と向き合いトレーニングしてきました。1000％というタイトルは自分の限界を超えた更に先の自分という意味で付けさせていただきました。1つのアートとしてこの写真集を楽しんでいただけると嬉しいです。是非発売まで楽しみに待っていてください」とコメントしている。
GENERATIONS中務裕太ファースト写真集『1000％』は、ワニブックスより10月21日発売。通常版は通常版は定価3850円、筋肉クッション（圧縮収納）が付く特別限定版は定価1万1000円（いずれも税込）。