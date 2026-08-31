子役・泉谷星奈、なにわ男子・西畑大吾の優しさに感謝「アイドルだからお腹痛くなる時なさそう」福本莉子との再会エピソードも【時給三〇〇円の死神】
【モデルプレス＝2026/08/31】なにわ男子の西畑大吾と俳優の福本莉子がW主演を務める映画『時給三〇〇円の死神』（10月2日公開）の完成披露試写会舞台挨拶が8月31日に都内で行われ、西畑、福本をはじめ、渋谷凪咲、齋藤潤、泉谷星奈、佐津川愛美、酒井麻衣監督、そして主題歌を担当したHY（新里英之、名嘉俊、許田信介、仲宗根泉）がサプライズで登壇。子役の泉谷が、W主演の2人への憧れを言葉にした。
【写真】舞台挨拶に大物アーティストがサプライズ登壇
本作で物語の鍵を握る、無邪気な小学2年生の死者の少女・四宮夕を演じた泉谷は、完成披露試写会への参加が初めてだと明かした。撮影中にお腹が痛くなり、一旦中断してお手洗いに行かせてもらった際、西畑が「全然大丈夫。俺もそんなことあるから」と声をかけてくれたことを回顧。「アイドルだからお腹痛くなる時なさそうだなって思う」と笑わせつつ、「気にしないように言ってくれてすごく嬉しかった」と感謝した。
また、福本は再共演だといい「相変わらず優しくて、お芝居もすごく上手」と絶賛。多忙な中、自身が出演した舞台を観に来てくれたことにも触れ、「心がすごい優しい人」とその人柄を語った。そんな2人との共演を経て、泉谷は「福本さんとか西畑さんみたいな、すごく素晴らしい大人になりたい」と憧れを明かすと、西畑と福本は恐縮しながら「心がぽかぽかする」と笑顔を見せていた。
作家・藤まる氏による累計発行部数36万部突破の同名小説を実写映画化。酒井麻衣監督と、映画『366日』製作陣が、切なくも美しいヒューマンストーリーを描く。
物語の舞台は、未練を残して死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。父の事件をきっかけに希望を失った大学生・佐倉真司（西畑）が、天真爛漫な同級生・花森雪希（福本）に誘われ、“死神のアルバイト”を始める。2人は“死神バディ”として、死者たちの心残りに寄り添い、あの世へと導いていく。（modelpress編集部）
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◆泉谷星奈、初の舞台挨拶で西畑大吾＆福本莉子に憧れ「素晴らしい大人になりたい」
本作で物語の鍵を握る、無邪気な小学2年生の死者の少女・四宮夕を演じた泉谷は、完成披露試写会への参加が初めてだと明かした。撮影中にお腹が痛くなり、一旦中断してお手洗いに行かせてもらった際、西畑が「全然大丈夫。俺もそんなことあるから」と声をかけてくれたことを回顧。「アイドルだからお腹痛くなる時なさそうだなって思う」と笑わせつつ、「気にしないように言ってくれてすごく嬉しかった」と感謝した。
また、福本は再共演だといい「相変わらず優しくて、お芝居もすごく上手」と絶賛。多忙な中、自身が出演した舞台を観に来てくれたことにも触れ、「心がすごい優しい人」とその人柄を語った。そんな2人との共演を経て、泉谷は「福本さんとか西畑さんみたいな、すごく素晴らしい大人になりたい」と憧れを明かすと、西畑と福本は恐縮しながら「心がぽかぽかする」と笑顔を見せていた。
◆西畑大吾＆福本莉子W主演「時給三〇〇円の死神」
作家・藤まる氏による累計発行部数36万部突破の同名小説を実写映画化。酒井麻衣監督と、映画『366日』製作陣が、切なくも美しいヒューマンストーリーを描く。
物語の舞台は、未練を残して死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。父の事件をきっかけに希望を失った大学生・佐倉真司（西畑）が、天真爛漫な同級生・花森雪希（福本）に誘われ、“死神のアルバイト”を始める。2人は“死神バディ”として、死者たちの心残りに寄り添い、あの世へと導いていく。（modelpress編集部）
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