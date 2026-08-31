西畑大吾はアイドルだからお腹が痛くならないと思っている泉谷星奈（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/08/31】なにわ男子の西畑大吾と俳優の福本莉子がW主演を務める映画『時給三〇〇円の死神』（10月2日公開）の完成披露試写会舞台挨拶が8月31日に都内で行われ、西畑、福本をはじめ、渋谷凪咲、齋藤潤、泉谷星奈、佐津川愛美、酒井麻衣監督、そして主題歌を担当したHY（新里英之、名嘉俊、許田信介、仲宗根泉）がサプライズで登壇。子役の泉谷が、W主演の2人への憧れを言葉にした。

【写真】舞台挨拶に大物アーティストがサプライズ登壇

◆泉谷星奈、初の舞台挨拶で西畑大吾＆福本莉子に憧れ「素晴らしい大人になりたい」


本作で物語の鍵を握る、無邪気な小学2年生の死者の少女・四宮夕を演じた泉谷は、完成披露試写会への参加が初めてだと明かした。撮影中にお腹が痛くなり、一旦中断してお手洗いに行かせてもらった際、西畑が「全然大丈夫。俺もそんなことあるから」と声をかけてくれたことを回顧。「アイドルだからお腹痛くなる時なさそうだなって思う」と笑わせつつ、「気にしないように言ってくれてすごく嬉しかった」と感謝した。

また、福本は再共演だといい「相変わらず優しくて、お芝居もすごく上手」と絶賛。多忙な中、自身が出演した舞台を観に来てくれたことにも触れ、「心がすごい優しい人」とその人柄を語った。そんな2人との共演を経て、泉谷は「福本さんとか西畑さんみたいな、すごく素晴らしい大人になりたい」と憧れを明かすと、西畑と福本は恐縮しながら「心がぽかぽかする」と笑顔を見せていた。

◆西畑大吾＆福本莉子W主演「時給三〇〇円の死神」


作家・藤まる氏による累計発行部数36万部突破の同名小説を実写映画化。酒井麻衣監督と、映画『366日』製作陣が、切なくも美しいヒューマンストーリーを描く。

物語の舞台は、未練を残して死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。父の事件をきっかけに希望を失った大学生・佐倉真司（西畑）が、天真爛漫な同級生・花森雪希（福本）に誘われ、“死神のアルバイト”を始める。2人は“死神バディ”として、死者たちの心残りに寄り添い、あの世へと導いていく。（modelpress編集部）

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