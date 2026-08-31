なにわ男子・西畑大吾、映画館での振る舞いを反省 福本莉子「逆に怪しかったかも」
7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾が8月31日、都内で行われた映画『時給三〇〇円の死神』（10月2日公開）完成披露試写会に登壇した。物語にちなみ身近な心残りを聞かれた西畑は、映画館で起きた出来事を紹介した。
【集合ショット】HYもサプライズ登場！西畑大吾＆福本莉子ら豪華出演者が勢ぞろい
物語の内容にちなみ、最近のちょっとした心残りを聞かれた西畑は「ある映画を観に行ったときに幕間や予告編をポップコーンを観ながらみていたんですけど急にこの映画の予告が流れて。濡れ髪の西畑がこう…どアップから始まる予告が…」と自ら再現しつつも回想。
「でもマスクも帽子もしていなくて、ポップコーンを食べてる手をこうしてしまった」とそのまま手のひらで顔全体を覆う仕草をみせ「今考えると堂々としたほうがかっこよかったかもしれない」と反省。W主演の福本莉子から「逆に怪しかったかもしれない」と苦笑されると「いい作品だからみてよねってすればよかった。それが心残りです」と後悔していた。
藤まる（ふじまる氏による小説『時給三〇〇円の死神』（双葉文庫）の実写映画化。未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。西畑は、父の逮捕と両親の離婚、さらに多額の借金を抱えて人生に絶望している大学生の佐倉真司を、そんな佐倉を“時給三〇〇円の死神”という謎のアルバイトに勧誘する大学の同級生・花森雪希を福本が演じる。
この日は共演の渋谷凪咲、泉谷星奈、佐津川愛美、酒井麻衣監督、主題歌「心海」を担当するHYがサプライズ登場した。
【集合ショット】HYもサプライズ登場！西畑大吾＆福本莉子ら豪華出演者が勢ぞろい
物語の内容にちなみ、最近のちょっとした心残りを聞かれた西畑は「ある映画を観に行ったときに幕間や予告編をポップコーンを観ながらみていたんですけど急にこの映画の予告が流れて。濡れ髪の西畑がこう…どアップから始まる予告が…」と自ら再現しつつも回想。
藤まる（ふじまる氏による小説『時給三〇〇円の死神』（双葉文庫）の実写映画化。未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。西畑は、父の逮捕と両親の離婚、さらに多額の借金を抱えて人生に絶望している大学生の佐倉真司を、そんな佐倉を“時給三〇〇円の死神”という謎のアルバイトに勧誘する大学の同級生・花森雪希を福本が演じる。
この日は共演の渋谷凪咲、泉谷星奈、佐津川愛美、酒井麻衣監督、主題歌「心海」を担当するHYがサプライズ登場した。