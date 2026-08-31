なにわ男子・西畑大吾＆福本莉子、泉谷星奈の発言に胸キュン「心がぽかぽかします」
7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾と俳優の福本莉子が8月31日、都内で行われた映画『時給三〇〇円の死神』（10月2日公開）完成披露試写会にW主演を務める福本莉子、酒井麻衣監督と登壇した。劇中で共演する子役・泉谷星奈の発言に2人が思わずハートを撃ち抜かれる一幕が見られた。
【集合ショット】HYもサプライズ登場！西畑大吾＆福本莉子ら豪華出演者が勢ぞろい
福本と2度目の共演となった泉谷は「相変わらず優しくてお芝居もすごく上手。去年舞台をやっていたのですが、忙しい中見に来てくださって。心がすごく優しい人です」とまっすぐに見つめ、福本が「もぉ、うれしい！」とメロメロに。
さらに、「西畑さんは、私が撮影中にお腹が痛くなってしまって撮影を止めてお手洗いに行かせてもらったんですけど帰ってきて謝りにいこうとしたら、西畑さんが『全然、大丈夫だよ、俺もそういうことあるときあるから』ととなぐさめてくれて」とエピソードを紹介。「アイドルだからお腹痛くなるとかなさそうだなと思ったんですけど…私が気にしないように言ってくれてすごくうれしかった」と初々しいコメントに会場も和やかムードに。
続けて泉谷から「福本さんとか西畑さんみたいなすごくすばらしい大人になりたい」と憧れられた2人は胸を押さえ西畑は「心がぽかぽかしますね」とそのかわいらしさに目を細めていた。
藤まる（ふじまる）氏による小説『時給三〇〇円の死神』（双葉文庫）の実写映画化。未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。西畑は、父の逮捕と両親の離婚、さらに多額の借金を抱えて人生に絶望している大学生の佐倉真司を、そんな佐倉を“時給三〇〇円の死神”という謎のアルバイトに勧誘する大学の同級生・花森雪希を福本が演じる。
【集合ショット】HYもサプライズ登場！西畑大吾＆福本莉子ら豪華出演者が勢ぞろい
福本と2度目の共演となった泉谷は「相変わらず優しくてお芝居もすごく上手。去年舞台をやっていたのですが、忙しい中見に来てくださって。心がすごく優しい人です」とまっすぐに見つめ、福本が「もぉ、うれしい！」とメロメロに。
続けて泉谷から「福本さんとか西畑さんみたいなすごくすばらしい大人になりたい」と憧れられた2人は胸を押さえ西畑は「心がぽかぽかしますね」とそのかわいらしさに目を細めていた。
藤まる（ふじまる）氏による小説『時給三〇〇円の死神』（双葉文庫）の実写映画化。未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。西畑は、父の逮捕と両親の離婚、さらに多額の借金を抱えて人生に絶望している大学生の佐倉真司を、そんな佐倉を“時給三〇〇円の死神”という謎のアルバイトに勧誘する大学の同級生・花森雪希を福本が演じる。