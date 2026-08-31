現役薬剤師グラドル24歳、空港での姿が「スタイル抜群すぎ」「ナイス」とネット衝撃
グラビアアイドル・三橋くんが31日までにXを更新。オフショットを披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】現役薬剤師グラドルが「スタイル抜群」「すっっご」 大胆な水着ショットも（8枚）
今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。5月には初の商業写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売された。その一方で同月にはメインのXアカウントが凍結されたことも明かしていた。
そんな彼女が「実は飛行機のとき付けない派」と投稿したのは空港で撮影された自身のソロショット。写真には、カルバン・クラインのタイトなトップス姿でこちらを見つめる様子が収められている。ファンからは「最高」「スタイル抜群すぎ」「ナイス」「素敵です！」といった反響が寄せられた。
引用：「三橋くん」X（@mitsuhashi_sab）
【写真】現役薬剤師グラドルが「スタイル抜群」「すっっご」 大胆な水着ショットも（8枚）
今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。5月には初の商業写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売された。その一方で同月にはメインのXアカウントが凍結されたことも明かしていた。
そんな彼女が「実は飛行機のとき付けない派」と投稿したのは空港で撮影された自身のソロショット。写真には、カルバン・クラインのタイトなトップス姿でこちらを見つめる様子が収められている。ファンからは「最高」「スタイル抜群すぎ」「ナイス」「素敵です！」といった反響が寄せられた。
引用：「三橋くん」X（@mitsuhashi_sab）