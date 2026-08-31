北原もも、ファースト写真集『もももてぃーん。』発売 「叶えたかった夢が全部詰まった1冊」「100億点満点です！」
OCHA NORMA・北原ももが、可愛いを詰め込んだファースト写真集『もももてぃーん。』（オデッセー出版）を発売。「（出来は）100億点満点です！私のこだわったことや、写真集で叶えたかった夢が全部詰まった1冊になった」と自信たっぷりにアピールしている。
【写真】北原ももの魅力満載！ ファースト写真集収録カット
ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・OCHA NORMAのファッションアイコンとしてメディアやSNSで活躍する「ももも」こと、北原もも。そんな北原が10代最後の日に発売した念願のファースト写真集『もももてぃーん。』は、個性あふれる「ももも」全開のコーデとメイク、バラエティ豊かな表情、全ての可愛いを集めた宝石箱のような1冊。
北原は、タイトルについて「ファンの方がずっと呼んでくださっている大切なあだ名の『ももも』と、『10代最後＝ラストティーン』ということを全面に押し出したくて、2つをくっつけて『もももティーン』というタイトルにしました」と込めた想いを明かす。
桃を頬に寄せたキュートな表紙については「一番好きなカットを選んでいただきました。ずっと前から『写真集では（自分の名前にちなんで）桃を持ちたい』とお伝えしていて、それを叶えていただきました」と声を弾ませる。そのほかお気に入りの写真としてナチュラルメイクで花に囲まれたカットを挙げ、「それが一番綺麗に写っているカットだと思っています」とアピール。
写真集では、10パターンの衣装を披露。「グループでは自称セクシー担当で、普段は大人っぽいスタイリングを選ぶことが多いのですが、今回は10代のフレッシュさや可愛らしさを残したくて、『可愛い』に振ったスタイリングにしています。素に近い表情というより、作り込んだ世界観のあるカットが好きなので、そういう写真もありつつ、ちょっとお茶目なカットも入っています」と説明。
撮影時に印象に残っていることを聞かれると、「プールで水着を着て撮影したのですが、めちゃくちゃ寒くて。19年生きてきた中で、多分一番寒さを感じた時間だったと思います」と振り返り、「OCHA NORMAのリーダー・斉藤円香ちゃんはずっと楽しみにしてくれていたので、見てもらいたいなと思っています。ちょっと照れちゃう部分もありますが、どんな反応をしてくれるのか楽しみです！」とほほえむ。
「自己採点するとしたら？」という質問には、「ずばり100億点満点です！私のこだわったことや、写真集で叶えたかった夢が全部詰まった1冊になったので、自信を持ってダントツで大きな数字にさせていただきます（笑）！」ときっぱり。
そして最後は「『全部表紙』と言えるくらい、どの写真にも自信がある作品になりました。私のこだわりがたっぷり詰まった、キラキラした宝物みたいな写真集になっているので、皆さんぜひチェックしてください！」と呼びかけた。
北原ももファースト写真集『もももてぃーん。』は、オデッセー出版より発売中。価格は3520円（税込）。
【写真】北原ももの魅力満載！ ファースト写真集収録カット
ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・OCHA NORMAのファッションアイコンとしてメディアやSNSで活躍する「ももも」こと、北原もも。そんな北原が10代最後の日に発売した念願のファースト写真集『もももてぃーん。』は、個性あふれる「ももも」全開のコーデとメイク、バラエティ豊かな表情、全ての可愛いを集めた宝石箱のような1冊。
桃を頬に寄せたキュートな表紙については「一番好きなカットを選んでいただきました。ずっと前から『写真集では（自分の名前にちなんで）桃を持ちたい』とお伝えしていて、それを叶えていただきました」と声を弾ませる。そのほかお気に入りの写真としてナチュラルメイクで花に囲まれたカットを挙げ、「それが一番綺麗に写っているカットだと思っています」とアピール。
写真集では、10パターンの衣装を披露。「グループでは自称セクシー担当で、普段は大人っぽいスタイリングを選ぶことが多いのですが、今回は10代のフレッシュさや可愛らしさを残したくて、『可愛い』に振ったスタイリングにしています。素に近い表情というより、作り込んだ世界観のあるカットが好きなので、そういう写真もありつつ、ちょっとお茶目なカットも入っています」と説明。
撮影時に印象に残っていることを聞かれると、「プールで水着を着て撮影したのですが、めちゃくちゃ寒くて。19年生きてきた中で、多分一番寒さを感じた時間だったと思います」と振り返り、「OCHA NORMAのリーダー・斉藤円香ちゃんはずっと楽しみにしてくれていたので、見てもらいたいなと思っています。ちょっと照れちゃう部分もありますが、どんな反応をしてくれるのか楽しみです！」とほほえむ。
「自己採点するとしたら？」という質問には、「ずばり100億点満点です！私のこだわったことや、写真集で叶えたかった夢が全部詰まった1冊になったので、自信を持ってダントツで大きな数字にさせていただきます（笑）！」ときっぱり。
そして最後は「『全部表紙』と言えるくらい、どの写真にも自信がある作品になりました。私のこだわりがたっぷり詰まった、キラキラした宝物みたいな写真集になっているので、皆さんぜひチェックしてください！」と呼びかけた。
北原ももファースト写真集『もももてぃーん。』は、オデッセー出版より発売中。価格は3520円（税込）。