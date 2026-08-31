のん主演『幸せカナコの殺し屋生活2』最新予告解禁！ 齋藤飛鳥も続投、17キャラクターを演じ分け
のん主演のドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』の続編『幸せカナコの殺し屋生活2』（DMM TV／9月17日配信）より、最新予告映像と主題歌、シーズン1の振り返り映像が解禁。あわせて、齋藤飛鳥が続投することも発表された。
【動画】スケールアップしたアクションとハイテンポなギャグ！ ドラマ『幸せカナコの殺し屋生活2』予告映像
本作は、“読むと元気になる4コママンガ”としてSNSで話題を呼び、累計いいね数200万超、累計発行部数120万部を突破した同名漫画（星海社COMICS）を実写化したドラマ。2025年2月よりDMM TVで配信がスタートした。
現在、DMM TVドラマ公式YouTubeで公開されているシーズン1第1話は1000万回再生を突破。関連動画のSNS総再生回数も1億3000万回を超えるなど、大きな反響を呼んだ。そして今回、続編を待ち望む多くの声に応え、シリーズ第2弾が始動。さらにパワーアップしたカナコが、再び“殺し屋”として業務を再開する。
今回解禁された最新予告映像は、「タイパもメンパも最高！」のキャッチコピー通り、スケールアップしたアクションとハイテンポなギャグが怒涛の勢いで押し寄せる。「人がバンバン死ぬやつ苦手なんだよね」「あんたが言う？」というカナコとフタコブラクダのシュールな掛け合いや、「桜井先輩が家に来たり!? イヤイヤイヤイヤロップイヤー！」といったキュートな心の声など、本作ならではの爽快感あふれる仕上がりとなっている。
さらにシーズン2からは、一癖も二癖もある同業者たちが続々参戦。フリーの凄腕殺し屋・アド（森川葵）と現場で記念撮影をしたり、復讐に燃えるナナ（高橋ひかる）、親殺しのユイ（鈴川紗由）ら殺し屋仲間と和やかに食事を囲んだりするカナコの姿も描かれる。
そこへ秘密の殺し屋組織“M”の影もうごめき、「日本中の殺し屋から狙われる」という絶体絶命（？）のピンチへと発展。過激なアクションとゆるい日常のギャップから、一瞬たりとも目が離せない映像となっている。
そして、映像内でも一部流れている本作の主題歌は、シーズン1に引き続き、ななひらがボーカルを務めるコツメカワウソ’Sが担当。パワーアップした本作を彩る新曲「乙女のタクティクス」に乗せて、前作でも話題となったカナコロダンスが再び見られるのかにも注目だ。
あわせて、前作でカナコの心の声をキュートかつシュールに代弁するイマジナリーフレンドのようなどうぶつたちの声を演じ、好評を博した齋藤飛鳥が、シーズン2にも続投することが発表された。本作の配信が決定した際には、SNSでも「動物たちの声も飛鳥ちゃんが担当してくれたら」と続投を期待する声が寄せられていた齋藤。シーズン1からの定番「イヤイヤイヤイヤロップイヤー！」はもちろん、今回は昆虫・ゲンゴロウにも挑戦し、“生きもの12変化”を披露する。シーズン1と合わせて、累計17キャラクターを演じ分ける。
シーズン2への参加が決まったことについて、齋藤は「ファンとして嬉しかったです。そして動物たちの声については、さらに数が増えるのか…？と、ドキドキしていました」とコメント。シリーズを通して17種類もの生きものを演じる齋藤だが、シーズン2で一番お気に入りの生きものについては、「キモモマイコドリです。小学生に戻ったような気持ちでやってみたので、夏休みの半パン少女時代を思い出し少しノスタルジーになりました」と明かした。
カナコの感情に寄り添い、それぞれの生きものたちの個性にこだわりながら、作品に唯一無二のテンポと彩りを加える齋藤の声の演技にも注目だ。
さらに、シーズン2の配信に向けて、「コツメカワウソがお届けする！だいたい3分で分かる『幸せカナコの殺し屋生活』」も公開された。ブラック企業の元社畜社員だったカナコが殺し屋へ転職し、無愛想な先輩・桜井とコンビを組み、伝説の殺し屋“K”として名を轟かせていくストーリーを、ポップなテンポでプレイバックする。
この映像のナレーションを務めるのも、コツメカワウソを演じる齋藤。シーズン1からカナコを見守ってきた唯一無二の存在として、シーズン2にも登場する生きものが本作の魅力を届ける。「ヤバヤバヤバヤバ!! ヤンバルクイナ」など、おなじみのどうぶつギャグとともに、シーズン2の配信を前にシーズン1を約3分でおさらいできる映像となっている。
ドラマ『幸せカナコの殺し屋生活2』は、DMM TVにて9月17日より独占配信。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記。
※齋藤飛鳥のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■コツメカワウソ、ロップイヤー、トロサウルス、アルマジロ、カタツムリ、カエル、ヤンバルクイナ、チーター、キモモマイコドリ、ゲンゴロウ、シマテンレック、フタコブラクダ役：齋藤飛鳥
--続投が決まった時のお気持ちはいかがでしたか？前作シーズン1の周りからの反響はいかがでしたか？
まずはカナコロのシーズン2決定、ファンとして嬉しかったです。そして動物たちの声については、さらに数が増えるのか…？と、ドキドキしていました。前回の反響は、私のまわりではかなり大きく、声に注目される機会が増え照れくさいです。
--シーズン2で英監督からはどんなディレクションを受けましたか？ どのキャラクターが演じてみて一番難しかったですか？
英さんは相変わらず、隙間があればすぐふざけようとする素晴らしい方です。2から登場になる新動物は、やっぱり難しかったです。特にラクダはやるたびに質が変わってしまい、技術の安定が求められました。
--一番好きなキャラクターは何ですか？
キモモマイコドリです。小学生に戻ったような気持ちでやってみたので、夏休みの半パン少女時代を思い出し少しノスタルジーになりました。
【動画】スケールアップしたアクションとハイテンポなギャグ！ ドラマ『幸せカナコの殺し屋生活2』予告映像
本作は、“読むと元気になる4コママンガ”としてSNSで話題を呼び、累計いいね数200万超、累計発行部数120万部を突破した同名漫画（星海社COMICS）を実写化したドラマ。2025年2月よりDMM TVで配信がスタートした。
今回解禁された最新予告映像は、「タイパもメンパも最高！」のキャッチコピー通り、スケールアップしたアクションとハイテンポなギャグが怒涛の勢いで押し寄せる。「人がバンバン死ぬやつ苦手なんだよね」「あんたが言う？」というカナコとフタコブラクダのシュールな掛け合いや、「桜井先輩が家に来たり!? イヤイヤイヤイヤロップイヤー！」といったキュートな心の声など、本作ならではの爽快感あふれる仕上がりとなっている。
さらにシーズン2からは、一癖も二癖もある同業者たちが続々参戦。フリーの凄腕殺し屋・アド（森川葵）と現場で記念撮影をしたり、復讐に燃えるナナ（高橋ひかる）、親殺しのユイ（鈴川紗由）ら殺し屋仲間と和やかに食事を囲んだりするカナコの姿も描かれる。
そこへ秘密の殺し屋組織“M”の影もうごめき、「日本中の殺し屋から狙われる」という絶体絶命（？）のピンチへと発展。過激なアクションとゆるい日常のギャップから、一瞬たりとも目が離せない映像となっている。
そして、映像内でも一部流れている本作の主題歌は、シーズン1に引き続き、ななひらがボーカルを務めるコツメカワウソ’Sが担当。パワーアップした本作を彩る新曲「乙女のタクティクス」に乗せて、前作でも話題となったカナコロダンスが再び見られるのかにも注目だ。
あわせて、前作でカナコの心の声をキュートかつシュールに代弁するイマジナリーフレンドのようなどうぶつたちの声を演じ、好評を博した齋藤飛鳥が、シーズン2にも続投することが発表された。本作の配信が決定した際には、SNSでも「動物たちの声も飛鳥ちゃんが担当してくれたら」と続投を期待する声が寄せられていた齋藤。シーズン1からの定番「イヤイヤイヤイヤロップイヤー！」はもちろん、今回は昆虫・ゲンゴロウにも挑戦し、“生きもの12変化”を披露する。シーズン1と合わせて、累計17キャラクターを演じ分ける。
シーズン2への参加が決まったことについて、齋藤は「ファンとして嬉しかったです。そして動物たちの声については、さらに数が増えるのか…？と、ドキドキしていました」とコメント。シリーズを通して17種類もの生きものを演じる齋藤だが、シーズン2で一番お気に入りの生きものについては、「キモモマイコドリです。小学生に戻ったような気持ちでやってみたので、夏休みの半パン少女時代を思い出し少しノスタルジーになりました」と明かした。
カナコの感情に寄り添い、それぞれの生きものたちの個性にこだわりながら、作品に唯一無二のテンポと彩りを加える齋藤の声の演技にも注目だ。
さらに、シーズン2の配信に向けて、「コツメカワウソがお届けする！だいたい3分で分かる『幸せカナコの殺し屋生活』」も公開された。ブラック企業の元社畜社員だったカナコが殺し屋へ転職し、無愛想な先輩・桜井とコンビを組み、伝説の殺し屋“K”として名を轟かせていくストーリーを、ポップなテンポでプレイバックする。
この映像のナレーションを務めるのも、コツメカワウソを演じる齋藤。シーズン1からカナコを見守ってきた唯一無二の存在として、シーズン2にも登場する生きものが本作の魅力を届ける。「ヤバヤバヤバヤバ!! ヤンバルクイナ」など、おなじみのどうぶつギャグとともに、シーズン2の配信を前にシーズン1を約3分でおさらいできる映像となっている。
ドラマ『幸せカナコの殺し屋生活2』は、DMM TVにて9月17日より独占配信。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記。
※齋藤飛鳥のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■コツメカワウソ、ロップイヤー、トロサウルス、アルマジロ、カタツムリ、カエル、ヤンバルクイナ、チーター、キモモマイコドリ、ゲンゴロウ、シマテンレック、フタコブラクダ役：齋藤飛鳥
--続投が決まった時のお気持ちはいかがでしたか？前作シーズン1の周りからの反響はいかがでしたか？
まずはカナコロのシーズン2決定、ファンとして嬉しかったです。そして動物たちの声については、さらに数が増えるのか…？と、ドキドキしていました。前回の反響は、私のまわりではかなり大きく、声に注目される機会が増え照れくさいです。
--シーズン2で英監督からはどんなディレクションを受けましたか？ どのキャラクターが演じてみて一番難しかったですか？
英さんは相変わらず、隙間があればすぐふざけようとする素晴らしい方です。2から登場になる新動物は、やっぱり難しかったです。特にラクダはやるたびに質が変わってしまい、技術の安定が求められました。
--一番好きなキャラクターは何ですか？
キモモマイコドリです。小学生に戻ったような気持ちでやってみたので、夏休みの半パン少女時代を思い出し少しノスタルジーになりました。