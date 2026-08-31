央川かこ、ソロショット　※「央川かこ」Instagram

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　レースクイーンでモデルの央川かこが31日にInstagramを更新。美スタイル際立つオフショットを披露すると、ファンから称賛が寄せられた。

【写真】身長172cm股下84cmの“9頭身レースクイーン”、抜群プロポーション全開！（7枚）

　1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。

　そんな彼女が投稿したのは、美容室でのヘアメンテ後のオフショット。複数公開されている写真には、ショート丈のトップスで引き締まったウエストをあらわにしつつ、ツヤツヤのロングヘアをアピールする姿が収められている。

　投稿の中で央川は「サーキットの紫外線や雨でかなりダメージがあったから今回はリタッチとトリートメントでダメージケアメイン」と報告した。

　ファンからは「ステキすぎ」「美しい」「街いたら声出して二度見する」「パーフェクト」などの声が集まっている。

引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）