身長172cm股下84cmの“9頭身レースクイーン”、ミニ丈ショットが「美しい」「街いたら声出して二度見する」
レースクイーンでモデルの央川かこが31日にInstagramを更新。美スタイル際立つオフショットを披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】身長172cm股下84cmの“9頭身レースクイーン”、抜群プロポーション全開！（7枚）
1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。
そんな彼女が投稿したのは、美容室でのヘアメンテ後のオフショット。複数公開されている写真には、ショート丈のトップスで引き締まったウエストをあらわにしつつ、ツヤツヤのロングヘアをアピールする姿が収められている。
投稿の中で央川は「サーキットの紫外線や雨でかなりダメージがあったから今回はリタッチとトリートメントでダメージケアメイン」と報告した。
ファンからは「ステキすぎ」「美しい」「街いたら声出して二度見する」「パーフェクト」などの声が集まっている。
引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）
【写真】身長172cm股下84cmの“9頭身レースクイーン”、抜群プロポーション全開！（7枚）
1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。
そんな彼女が投稿したのは、美容室でのヘアメンテ後のオフショット。複数公開されている写真には、ショート丈のトップスで引き締まったウエストをあらわにしつつ、ツヤツヤのロングヘアをアピールする姿が収められている。
投稿の中で央川は「サーキットの紫外線や雨でかなりダメージがあったから今回はリタッチとトリートメントでダメージケアメイン」と報告した。
ファンからは「ステキすぎ」「美しい」「街いたら声出して二度見する」「パーフェクト」などの声が集まっている。
引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）