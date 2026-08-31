桃里れあ、ソロショット　※「桃里れあ」Instagram

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　現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、31日までにXを更新。新幹線内での私服姿を披露すると、驚きの声が寄せられた。

【写真】“現役の看護師”グラドルが「スタイル抜群」　水着姿、グラビア姿も（18枚）

　看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。

　そんな彼女が「おはよ〜出勤する」と投稿したのは駅でのソロショット。水色のニット姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群すぎ」「最高〜」などの声が集まっている。

引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）