“現役の看護師”グラドル、駅での私服姿が「スタイル抜群すぎ」とネット衝撃 ウエスト58cm
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、31日までにXを更新。新幹線内での私服姿を披露すると、驚きの声が寄せられた。
【写真】“現役の看護師”グラドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。
そんな彼女が「おはよ〜出勤する」と投稿したのは駅でのソロショット。水色のニット姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群すぎ」「最高〜」などの声が集まっている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）
【写真】“現役の看護師”グラドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。
そんな彼女が「おはよ〜出勤する」と投稿したのは駅でのソロショット。水色のニット姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群すぎ」「最高〜」などの声が集まっている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）