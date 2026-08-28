ジョニー・デップ主演『チャーリーとチョコレート工場』（2005）や、ティモシー・シャラメ主演『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』（2023）でおなじみ、ロアルド・ダールの児童小説『チョコレート工場の秘密』に基づくリアリティ番組「ウォンカの黄金切符」の予告編が米国で公開された。ポップな世界観が見事に再現されたセットに注目だ。

『チョコレート工場の秘密』は、貧しい少年チャーリーが世界一有名なチョコレート工場で繰り広げる奇妙な冒険を描いた物語。経営者ウィリー・ウォンカがチョコレートに封入した“ゴールデンチケット”を引き当てた者のみが、謎に包まれた工場内に足を踏み入れることができる。

Netflixが手がける「ウォンカの黄金切符」では、幸運にも黄金切符を手にした12人が、それぞれが選んだパートナーとともにウォンカのチョコレート工場の門をくぐる。その先に広がる、ピュアなイマジネーションの世界には、楽しいイタズラや思いがけない試練が待ち受けているのだ。

数々のゲームやテスト、誘惑のワナが仕掛けられた工場で、プレイヤーは肉体、精神、そして良心をも試される。ウォンカからの“人生を変える賞品”を最後に手にできるのは、プレイヤーのうちたった一人だけ……。

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公開された予告映像では、カラフルなチョコレート工場に到着した参加者たちが「わくわくする」「映画のまんまじゃないか！」と大興奮。勝者に捧げられるのが一生ぶんのお金と分かれば、目の色も変わるというもの。ウンパルンパに誘われ、いざゲームの始まりだ。

「君たちは私の工場を試すことになる。あるいは、私の工場が君たちを試すことになるだろうか？」。実はこの声、1971年の映画『夢のチョコレート工場』でウィリー・ウォンカ役を演じた故ジーン・ワイルダーの声をAIで再現したもの。徹底された世界観の中、参加者たちはブロックを積み上げ、チョコレートでヌルヌルになった地面を這い進み、舐められる壁紙を舐めつくして正解にたどりつこうとする。

参加者からは「うまくタッグを組めなければ、家に帰ることになる」「母と娘を対立させるつもり？」とシビアな声も。難易度の高いゲームの前に、パートナーとの信頼関係が試されることになりそうだ。一生分の賞金を懸けた熾烈な闘いが、いま始まる。

Netflixシリーズ「ウォンカの黄金切符」は2026年9月23日より全世界独占配信。

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