音を立てたら、即死。映画『クワイエット・プレイス』シリーズ最新作『クワイエット・プレイス パート3（原題：A Quiet Place Part III）』の撮影が終了したことが分かった。エヴリン・アボット役で続投するエミリー・ブラントが、最新作『ディスクロージャー・デイ』のために行われた筆者のインタビューで明かした。

「『クワイエット・プレイス3』の撮影を終えたばかりなんです」と、ブラントはインタビュー中に筆者に話した。「ですから、来年の夏にはご覧いただけますよ」。

撮影は2026年5月9日、シリーズ前2作を手がけたジョン・クラシンスキー監督がしていた。それから約3カ月半を経て、撮影終了を迎えたことになる。

第3作にはブラントのほか、娘リーガン役のミリセント・シモンズ、息子マーカス役のノア・ジュープ、第2作でエメットを演じたキリアン・マーフィーが続投。ジャック・オコンネル、ジェイソン・クラーク、ケイティ・オブライアンが加わる。クラシンスキーは監督・脚本・製作を兼任する。

本作は『クワイエット・プレイス』（2018）と『クワイエット・プレイス 破られた沈黙』（2021）に続くメインシリーズ第3作。2024年には、音に反応して人間を襲う“何か”がニューヨークを襲った最初の日を描く前日譚『クワイエット・プレイス：DAY 1』が公開されており、シリーズ全体では第4作にあたる。

現時点で第3作の物語は明らかになっていない。第2作では、リーガンとエメットが怪物を弱体化させる高周波音をラジオ放送に乗せることに成功。一方、エヴリンとマーカスは別の場所に残されていた。続投キャストが再集結する第3作で、それぞれの物語がどのように合流するのかが焦点となる。

『クワイエット・プレイス パート3（原題：A Quiet Place Part III）』は2027年7月30日に米国公開予定。日本公開情報は未定。