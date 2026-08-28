DC映画『スーパーマン』（2025）の続編にあたる新作映画『マン・オブ・トゥモロー（原題：Man of Tomorrow）』の撮影が終了した。2026年8月26日（米国時間）、監督・脚本のジェームズ・ガンがThreadsにて報告した。

撮影は2026年4月下旬に始まっており、このたび4ヶ月の本撮影が幕を閉じた。今後は編集・VFX・音響などのポストプロダクション（撮影後作業）に進むことになり、追加撮影の有無についてはわかっていない。

ガンは「本当に楽しい経験でした。キャストとスタッフに心から感謝します」と綴り、2枚の写真を投稿している。「1枚目は、最後の撮影を終えて湖に飛び込むニコラス・ホルト。2枚目は撮影中、モニターに集まっていたブレーンたち。彼らのおかげで楽しい映画製作ができています」

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本作は『スーパーマン』（2025）『スーパーガール』（2026）に続く物語で、スーパーマン／クラーク・ケント（デヴィッド・コレンスウェット）と、宿敵レックス・ルーサー（ニコラス・ホルト）が、さらなる脅威に立ち向かうため手を組むことになる。

出演は、スーパーマン役のデヴィッド・コレンスウェット、レックス・ルーサー役のニコラス・ホルト、ロイス・レイン役のレイチェル・ブロズナハン、ミスター・テリフィック役のエディ・カテギ、ホークガール役のイザベラ・メルセド、グリーンランタン／ガイ・ガードナー役のネイサン・フィリオン。

また、スーパーガール役のミリー・オールコック、「ランタンズ」グリーンランタン／ジョン・スチュワート役のアーロン・ピエールが登場。ヴィランのブレイニアック役を『ダンボ」（2019）『ホワイト・ノイズ』（2022）のラース・アイディンガーが演じるほか、『モービウス』（2022）のアドリア・アルホナ、「デアデビル：ボーン・アゲイン」のマシュー・リラードも出演する。

映画『マン・オブ・トゥモロー（原題）』は2027年7月9日に米国公開予定。