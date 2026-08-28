『トランスフォーマー』シリーズでオプティマス・プライムの声を40年以上にわたって務めた俳優ピーター・カレンが死去した。85歳だった。

カレンの代理人が米に伝えたところによると、2026年8月26日（現地時間）、ロサンゼルスの自宅で亡くなったという。死因は明らかにされていない。

遺族は、カレンが愛する家族に囲まれ、安らかに息を引き取ったと声明を発表。地域社会に尽くし、思いやりと誠実さ、忠誠心をもって人々を導くことで、その功績を称えてほしいと呼びかけた。声明は、カレンが生涯大切にしてきたという言葉「優しくあれるほど強くあれ」で締めくくられている。

1941年、カナダ・モントリオール出身。テレビやラジオ、バラエティ番組などで活動したのち、声優業に軸足を移し、1984年にアニメ「戦え！超ロボット生命体トランスフォーマー」でオートボットの司令官オプティマス・プライム役を獲得した。1986年のアニメ映画『トランスフォーマー ザ・ムービー』をはじめ、テレビシリーズやゲームなど数々の作品で同役を演じ、2007年に始まった実写映画シリーズでも『トランスフォーマー／ビースト覚醒』（2023）まで声を担当した。

あの威厳と慈愛を備えた声の原型となったのは、ベトナム戦争に従軍した米海兵隊員の兄ラリー・カレンだった。カレンが1984年のオーディションへ向かう際、ラリーは「ヒーローを演じるなら、本物のヒーローになれ。優しくあれるほど強くなれ。思いやりと理解を持ち、誠実でいろ」と助言したという。

カレンは兄の声と人物像を思い浮かべながらオーディションに臨み、それがオプティマス・プライムの落ち着いた力強さにつながった。『トランスフォーマー』を展開するは、カレンが尊厳と自己犠牲によって敬意を集めるリーダー像を形作ったと追悼している。「安らかに、ピーター。すべてはひとつに」と結んだ。

その声は、世代を超えて受け継がれた。アニメ映画『トランスフォーマー／ONE』（2024）で若きオプティマス・プライムを演じたクリス・ヘムズワースも、カレンの声から大きな影響を受けたと、その重厚感やリズムをキャラクターの成長後へつながる到達点として意識していた。

カレンはほかにも、「くまのプーさん」シリーズのイーヨー、「チップとデールの大作戦」のモンタリー・ジャック、「ナイトライダー」の人工知能車K.A.R.R.などを担当。『プレデター』（1987）では、プレデターの特徴的な鳴き声も生み出した。長年の功績を称えられ、2023年には第2回チルドレン＆ファミリー・エミー賞の生涯功労賞を受賞している。

ご冥福を心からお祈りします。

Source:, ,