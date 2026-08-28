春麗の強靭な脚は、1日12個の卵から作られた。実写映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』で春麗を演じるカリーナ・リャンが、役作りのため徹底的に身体を鍛え上げ、撮影終了時には太ももが左右それぞれ6.5センチ太くなっていたことを明かした。

リャンが英Empireで語った。リャンはまず『ストリートファイター』の各バージョンをPS5にダウンロード。対戦中に繰り出される春麗の動きをスマートフォンでスローモーション撮影し、再生しながら研究したという。

身体づくりでは、春麗の代名詞である脚技を再現するため、テコンドー、ムエタイ、中国武術を1日2時間にわたって練習。脚力を重点的に強化し、食生活も大幅に変更した。

「増量期には、1日に卵を12個食べました。撮影が終わる頃には、太ももが左右それぞれ6.5センチ大きくなっていました」

増量中は2時間おきに食事を取らなければならず、吐きそうになるほどだったという。それでもトレーニングと食事の成果は数字にも表れ、ゲームで印象的に描かれてきた春麗の脚を、自身の身体で作り上げた。

もっとも、リャンが語ったのは「卵を12個食べた」というところまで。『ロッキー』（1976）のように生卵を飲んでいたのか、どのように調理していたのかは明かされていない。

から焦点となっていたのが、百裂脚やスピニングバードキックといった華麗な脚技を実写でどう表現するかだった。過酷な肉体改造を経て、ゲームさながらの必殺技の実写再現に挑んだようだ。

本作では画面内の再現にも力が注がれている。ケン役のノア・センティネオによれば、映画には必殺技や決め台詞を含むが盛り込まれているという。リャンの場合はさらに、ゲームの春麗を研究した動きと、実際に鍛え上げた脚の両面からキャラクターへ近づいたことになる。

映画の舞台は1993年。疎遠になっていたリュウ（アンドリュー・小路）とケン（ノア・センティネオ）が、春麗に誘われてワールドウォリアートーナメントへ参戦し、大会の裏に潜む巨大な陰謀に巻き込まれていく。リャンは2026年9月1日・2日、センティネオ、小路、ジェイソン・モモア、後藤洋央紀、キタオ・サクライ監督とともにだ。

映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は2026年10月16日、全世界同時公開。

Source:Empire,