クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』のTOKYOプレミアが、全国公開前日の2026年9月10日（木）に開催されることが決定した。IMAX®、Dolby Cinema®、MX4D®、35mm、2D吹替という5つのフォーマットを、東京都内の5劇場で上映する。5フォーマットを揃えたプレミア上映は映画史上初。

このうちグランドシネマサンシャイン 池袋では、15時30分より「IMAX®プレミア上映イベント」を実施。現時点で正体は明かされていないシークレットゲストも登壇する予定だ。

(C) 2026 UNIVERSAL STUDIOS

鑑賞料金は通常料金にIMAX料金900円を加えた金額で、入場者にはIMAX®ビジュアルポストカードがプレゼントされる。チケットはグランドシネマサンシャイン 池袋の公式サイトにて、moviegoer's CLUBのPLATINUM会員を対象に9月7日（月）20時30分、全会員を対象に同日21時より先行販売。一般販売は9月8日（火）0時、劇場窓口では同日の劇場オープン時より開始される。

同日19時からは、丸の内ピカデリーでDolby Cinema®版、TOHOシネマズ 六本木ヒルズでMX4D®版、109シネマズプレミアム新宿で35mm版、T・ジョイ PRINCE 品川で2D吹替版を特別先行上映。それぞれDolby Cinema®ビジュアル、シルバーソルジャー、35mm、トロイの木馬をデザインしたポストカードが入場者に配布される。チケット情報は各劇場の公式サイトで案内予定だ。

ノーランの前作『オッペンハイマー』（2023）では、日本公開に先がけてIMAX®、35mm、Dolby Cinema®を3劇場で上映する。最新作ではMX4D®と2D吹替が加わり、規模を5フォーマットへと拡大した形だ。なおTOKYOプレミアは、9月4日（金）から10日（木）まで行われるの最終日にあたる。

IMAX先行上映の開始にあわせ、9月4日からは数量限定の入場者プレゼント「IMAX®限定A3ポスター」も配布される。全国公開後も在庫がなくなり次第終了となるが、9月10日のIMAX®プレミア上映イベントでは同ポスターではなく、前述のビジュアルポストカードが用意される。

開催発表とあわせて、世界各地で行われた撮影の舞台裏に迫るも公開された。本作は長編映画史上初となる全編IMAX®フィルムカメラ撮影を実現。モロッコ、ギリシャ、イタリア、アイスランド、スコットランド、アメリカの6カ国を巡り、約6カ月にわたって撮影された。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

製作陣はデジタル技術だけに頼らず、本物の海に船を浮かべ、断崖絶壁に撮影用の足場を組み、砂地では大勢のエキストラが実物大のトロイの木馬を引く場面を撮影した。撮影開始前からが、特別映像ではカメラクルー自身が海に入り、波を受けながらカメラを回す様子も確認できる。

ノーランは「ロケ地で撮影すると、数週間ごとに国を移動するから勢いを保つことができる」と説明する一方、「行くのも撮るのも困難な場所ばかりだった」と振り返った。

主人公オデュッセウス役のマット・デイモンは、その規模を複数の作品を一度に作り上げるような体験だったと表現している。

「これほど規模の大きい作品は初めてだ。映画を6～7本撮影したような気分だよ。冒険の舞台はそれぞれ異なり、ロケ地が変わるたびに新たな難題に直面した。」

photo by Melinda Sue Gordon (C) Universal Studios. All Rights Reserved.

特に印象に残ったのは、ギリシャにあるネストルの洞窟だったという。「すばらしいけど映画を撮るような場所ではない」ところに、ノーランは機材を運び込み、本格的な撮影環境を作り上げた。デイモンは以前にも、海上ではスターも監督も等しく寒さと水にさらされ、撮影というより「探検隊の遠征」のようだったと。

アン・ハサウェイは、実在する環境から得られる膨大な情報が演技に深みを与えたと説明。トム・ホランドも、ノーランが俳優のために本物の環境を用意することで、その感覚がスクリーンを通じて観客にも伝わると語っている。ゼンデイヤは「船に乗ってるフリはしなくていい、乗ってるんだもの」と、実景撮影ならではの体験を振り返った。

photo by Melinda Sue Gordon (C) Universal Studios. All Rights Reserved.

一方、ロバート・パティンソンは、撮影場所へたどり着くまでの苦労を端的に表現している。

「通常のハリウッド映画だと10秒ほどで撮影場所に行ける。ノーラン作品の場合、サンダルで45分間山を登る。衣装を身に着けてね。」

photo by Melinda Sue Gordon (C) Universal Studios. All Rights Reserved.

『オデュッセイア』は、ホメロスの英雄叙事詩に基づき、トロイア戦争を終えたイタケの王オデュッセウスが、神々や怪物、荒れ狂う海の試練を乗り越え、家族の待つ故郷への帰還を目指す10年間の旅を描く。出演はマット・デイモン、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、サマンサ・モートン、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロン。

映画『オデュッセイア』は2026年9月11日（金）全国公開。9月4日（金）から10日（木）まではIMAX®先行上映が実施される。