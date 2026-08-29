Netflix週間視聴ランキング（映画）：香川照之主演『災 劇場版』初登場1位、『カプトゥーラ −エル・チャポの逮捕−』をピックアップ【8/17/26 - 8/23/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（8月17日〜23日）を発表。日本における映画部門では、今年2月に劇場公開された、香川照之主演『災 劇場版』が初登場で1位を獲得した。
【動画】『災 劇場版』本予告
『災 劇場版』は、斬新な映像表現で国内外から注目を集める監督集団「5月」の関友太郎と平瀬謙太朗が、監督・脚本・編集を手がけたサイコ・サスペンス。『連続ドラマW 災』としてWOWOWで放送された作品を再構築し、映画として新たに描き直した。
家族や進路に悩む女子高生、過去を抱えた運送業の男、冴えないショッピングモールの清掃員と理容師、負債を抱える旅館の支配人、平凡な主婦。ごくありふれた日常を送る彼らは、ある日、何の前触れもなく不可解な“災い”に見舞われる。それらはすべて自殺や事故として処理されるが、刑事・堂本（中村アン）だけが妙な気配を感じ取り、真相に迫っていく。一方で、“災い”の周辺には、いつも“ある男”が紛れ込んでいた――。“日常に潜む災い”が人々の生活を侵食していく恐怖を描き出す。
10位に初登場した『カプトゥーラ −エル・チャポの逮捕−』は、グローバルランキングで映画（非英語）部門の首位に初登場した作品。90の国・地域でTOP10入りし、24の国・地域で1位を獲得している。
『カウンターアタック』（2025年）のチャバ・カルタス監督がメガホンを取った本作は、警察官2人が盗難車を停車させるところから始まる。ところが、その車内にいたのは、冷酷非道な麻薬カルテルのボス、“エル・チャポ”ホアキン・グスマンだった。実話に着想を得たメキシコ発のクライムスリラー。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（8月17日〜8月23日）
1：災 劇場版（TOP10入り週数：1）
2：花まんま（1）
3：ザ・ラストハウス（3）
4：それいけ!アンパンマン チャポンのヒーロー！（1）
5：映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ（4）
6：怪盗グルーのミニオン超変身（7）
7：あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。（3）
8：爆弾（20）
9：ブレイキング・イン（1）
10：カプトゥーラ −エル・チャポの逮捕−（1）
【動画】『災 劇場版』本予告
『災 劇場版』は、斬新な映像表現で国内外から注目を集める監督集団「5月」の関友太郎と平瀬謙太朗が、監督・脚本・編集を手がけたサイコ・サスペンス。『連続ドラマW 災』としてWOWOWで放送された作品を再構築し、映画として新たに描き直した。
10位に初登場した『カプトゥーラ −エル・チャポの逮捕−』は、グローバルランキングで映画（非英語）部門の首位に初登場した作品。90の国・地域でTOP10入りし、24の国・地域で1位を獲得している。
『カウンターアタック』（2025年）のチャバ・カルタス監督がメガホンを取った本作は、警察官2人が盗難車を停車させるところから始まる。ところが、その車内にいたのは、冷酷非道な麻薬カルテルのボス、“エル・チャポ”ホアキン・グスマンだった。実話に着想を得たメキシコ発のクライムスリラー。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（8月17日〜8月23日）
1：災 劇場版（TOP10入り週数：1）
2：花まんま（1）
3：ザ・ラストハウス（3）
4：それいけ!アンパンマン チャポンのヒーロー！（1）
5：映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ（4）
6：怪盗グルーのミニオン超変身（7）
7：あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。（3）
8：爆弾（20）
9：ブレイキング・イン（1）
10：カプトゥーラ −エル・チャポの逮捕−（1）