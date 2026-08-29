“令和の峰不二子” 阿部なつき26歳、機内での姿が「スタイル抜群」とネット衝撃
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、29日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
阿部が「What’s in my carry-on? 14時間のフライト むくみと乾燥から守る、私の機内での過ごし方。機内持ち込みバッグの中身を少し紹介します」と投稿したのは、機内での姿。タイトなトップスでも魅せ、ファンからは「スタイル抜群」「スゴイ」「素敵すぎる」などの声が寄せられた。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
阿部が「What’s in my carry-on? 14時間のフライト むくみと乾燥から守る、私の機内での過ごし方。機内持ち込みバッグの中身を少し紹介します」と投稿したのは、機内での姿。タイトなトップスでも魅せ、ファンからは「スタイル抜群」「スゴイ」「素敵すぎる」などの声が寄せられた。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）