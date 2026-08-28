堀田真由、出会うはずがない早瀬憩＆倉田瑛茉が撮影現場で一緒に トークでほっこり「幸せでしたね」
俳優の坂口健太郎（35）、早瀬憩（19）、堀田真由（28）、中野量太監督が28日、都内で行われた映画『私はあなたを知らない、』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】ゴールドのサテンドレスで美スタイルを披露した堀田真由
撮影中に幸せを感じたエピソードをフリップトークで話すことに。堀田は「出会うはずのない3人!?」と書いた。堀田は東浜紗月を演じ、その子どもの朝子を早瀬、幼少期の朝子を倉田瑛茉（6）が演じた。「倉田瑛茉ちゃんと一緒に撮影をしている時に、憩ちゃんが撮影現場にいらっしゃった。絶対に出会うはずのない世界線なので、その3人で他愛もない会話をしている時間が幸せでしたね」としみじみと語っていた。
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりに完全オリジナル脚本を手がけた中野量太監督による日仏共同製作のヒューマンサスペンス。“家族”という幸せの形を狂おしいほどに追い求め、愛する人を殺めた孤独な青年・夕平を坂口が演じる。
また、舞台あいさつ終盤には倉田が、本作のキーアイテムとなっているサボテンのバルーンを持ってサプライズで登場。さらにフランス、韓国、台湾と海外で上映されることが決まったことを同じくサプライズで発表した。坂口はデレデレで、倉田の頭をなでなでしていた。中野監督は「瑛茉ちゃんが（海外上映を）決めてきてくれたんだよね」と確認し、坂口も「瑛茉ちゃんが決めたんだ！」と冗談交じりにトークして笑いを誘っていた。
【全身ショット】ゴールドのサテンドレスで美スタイルを披露した堀田真由
撮影中に幸せを感じたエピソードをフリップトークで話すことに。堀田は「出会うはずのない3人!?」と書いた。堀田は東浜紗月を演じ、その子どもの朝子を早瀬、幼少期の朝子を倉田瑛茉（6）が演じた。「倉田瑛茉ちゃんと一緒に撮影をしている時に、憩ちゃんが撮影現場にいらっしゃった。絶対に出会うはずのない世界線なので、その3人で他愛もない会話をしている時間が幸せでしたね」としみじみと語っていた。
また、舞台あいさつ終盤には倉田が、本作のキーアイテムとなっているサボテンのバルーンを持ってサプライズで登場。さらにフランス、韓国、台湾と海外で上映されることが決まったことを同じくサプライズで発表した。坂口はデレデレで、倉田の頭をなでなでしていた。中野監督は「瑛茉ちゃんが（海外上映を）決めてきてくれたんだよね」と確認し、坂口も「瑛茉ちゃんが決めたんだ！」と冗談交じりにトークして笑いを誘っていた。