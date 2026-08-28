早瀬憩、ネタバレ気にして「〇〇」でフリップトークも「〇〇〇が良かったかも！」
俳優の坂口健太郎（35）、早瀬憩（19）、堀田真由（28）、中野量太監督が28日、都内で行われた映画『私はあなたを知らない、』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】白のノースリーブで美スタイルを披露した早瀬憩
撮影中にうれしかったエピソードを、フリップトークで話すことに。朝子役の早瀬は「〇〇になれたこと」とフリップに書いた。この理由について「言っていいのかわからなくて」と苦笑いで説明。物語のラストで朝子は、とある職業に就いたことを書きたかったがネタバレのために「〇〇」にしたという。ただ、直後に「〇〇〇が良かったかも！漢字だと3文字だから！」と几帳面な一面を見せ、会場には笑いが広がっていた。
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりに完全オリジナル脚本を手がけた中野量太監督による日仏共同製作のヒューマンサスペンス。“家族”という幸せの形を狂おしいほどに追い求め、愛する人を殺めた孤独な青年・夕平を坂口が演じる。
また、早瀬が演じる朝子の幼少期を演じた倉田瑛茉（6）が、本作のキーアイテムとなっているサボテンのバルーンを持ってサプライズで登場。さらにフランス、韓国、台湾と海外で上映されることが決まったことを同じくサプライズで発表した。坂口はデレデレで、倉田の頭をなでなでしていた。中野監督は「瑛茉ちゃんが（海外上映を）決めてきてくれたんだよね」と確認し、坂口も「瑛茉ちゃんが決めたんだ！」と冗談交じりにトークして笑いを誘っていた。
【全身ショット】白のノースリーブで美スタイルを披露した早瀬憩
撮影中にうれしかったエピソードを、フリップトークで話すことに。朝子役の早瀬は「〇〇になれたこと」とフリップに書いた。この理由について「言っていいのかわからなくて」と苦笑いで説明。物語のラストで朝子は、とある職業に就いたことを書きたかったがネタバレのために「〇〇」にしたという。ただ、直後に「〇〇〇が良かったかも！漢字だと3文字だから！」と几帳面な一面を見せ、会場には笑いが広がっていた。
また、早瀬が演じる朝子の幼少期を演じた倉田瑛茉（6）が、本作のキーアイテムとなっているサボテンのバルーンを持ってサプライズで登場。さらにフランス、韓国、台湾と海外で上映されることが決まったことを同じくサプライズで発表した。坂口はデレデレで、倉田の頭をなでなでしていた。中野監督は「瑛茉ちゃんが（海外上映を）決めてきてくれたんだよね」と確認し、坂口も「瑛茉ちゃんが決めたんだ！」と冗談交じりにトークして笑いを誘っていた。