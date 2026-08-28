坂口健太郎、6歳・倉田瑛茉のサプライズにデレデレ エスコート失敗に照れ笑い
俳優の坂口健太郎（35）、早瀬憩（19）、堀田真由（28）、中野量太監督が28日、都内で行われた映画『私はあなたを知らない、』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】中野監督にエスコートを促される坂口健太郎
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりに完全オリジナル脚本を手がけた中野量太監督による日仏共同製作のヒューマンサスペンス。“家族”という幸せの形を狂おしいほどに追い求め、愛する人を殺めた孤独な青年・夕平を坂口が演じる。
早瀬が演じる朝子の幼少期を演じた倉田瑛茉（6）が、本作のキーアイテムとなっているサボテンのバルーンを持ってサプライズで登場。さらにフランス、韓国、台湾と海外で上映されることが決まったことを同じくサプライズで発表した。坂口はデレデレで、倉田の頭をなでなでしていた。中野監督は「瑛茉ちゃんが（海外上映を）決めてきてくれたんだよね」と確認し、坂口も「瑛茉ちゃんが決めたんだ！」と冗談交じりにトークして笑いを誘っていた。
また、イベントを終えると、中野監督から降壇した。中野監督は早瀬を優雅にエスコート。ただ、坂口はファンに手を振りながら倉田が落ちないようにフォローしていたこともあり、ワンテンポ遅れて中野監督に促されて堀田に手を差し出した。タイミング悪く、堀田が階段を降り終わり、坂口は照れ笑い。その後、改めて5人で会場にあいさつすると大歓声を浴びていた。
【写真】中野監督にエスコートを促される坂口健太郎
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりに完全オリジナル脚本を手がけた中野量太監督による日仏共同製作のヒューマンサスペンス。“家族”という幸せの形を狂おしいほどに追い求め、愛する人を殺めた孤独な青年・夕平を坂口が演じる。
また、イベントを終えると、中野監督から降壇した。中野監督は早瀬を優雅にエスコート。ただ、坂口はファンに手を振りながら倉田が落ちないようにフォローしていたこともあり、ワンテンポ遅れて中野監督に促されて堀田に手を差し出した。タイミング悪く、堀田が階段を降り終わり、坂口は照れ笑い。その後、改めて5人で会場にあいさつすると大歓声を浴びていた。