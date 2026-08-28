アニメ『かけ恋』入野自由＆早見沙織がOP＆EDテーマをカバー！ キャラクター歌唱動画が解禁
テレビアニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』（TOKYO MX、MBSほか）より、メインキャストを務める入野自由と早見沙織によるオープニング／エンディングテーマのカバー歌唱動画が解禁された。
【動画】空野かける（CV：入野自由）が歌う秦基博「ひとひら」
原作小説『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』（GA文庫）は、第15回GA文庫大賞の大賞受賞作。内気な大学生・空野かけると、目が見えないヒロイン・冬月小春が出会い、互いに惹かれ合っていく過程を描く純愛ラブストーリーだ。『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社）の総合新作部門で第3位に選ばれるなど、繊細な描写と心に響くストーリーが評価され、昨年12月には実写ドラマ版が放送された。
アニメ版は2026年7月より放送中で、空野かける役を入野自由、冬月小春役を早見沙織が担当するほか、小原好美、阿座上洋平らメインキャスト陣の熱演も大きな反響を呼んでいる。
今回公開された動画では、空野かける（CV：入野）がオープニングテーマ「ひとひら」（原曲：秦基博）を、冬月小春（CV：早見）がエンディングテーマ「光」（原曲：櫻井優衣）をそれぞれカバーしている。
「ひとひら」では、空野が冬月へのあふれる思いを、優しく切ない歌声で表現。一方、「光」では、空野への純粋な恋心に胸を弾ませる冬月の姿を、愛らしい歌声で表現している。それぞれのキャラクターの心情と楽曲の世界観が重なり合う、本作ならではの特別なカバーに仕上がっている。
なお、「秦基博『ひとひら』Cover by 空野かける（CV：入野）」は、原曲のアレンジも手掛けたトオミヨウによるオリジナルのピアノアレンジで披露されている。
動画の公開にあわせ、歌唱を担当した入野自由と早見沙織からコメントも到着した。
アニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』は、TOKYO MXにて毎週月曜日22時、MBSにて毎週月曜日26時45分（8月31日、9月7日、9月14日のみ26時50分）、BS11にて毎週火曜日24時、AT-Xにて毎週月曜日21時より放送。
※入野自由、早見沙織のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■入野自由（空野かける役）
秦さんの楽曲をご本人のディレクションでカバーできたことをとても光栄に思います。この経験は、今まで歌い続けてきた自分へのご褒美であると同時に最大の試練でした。秦さんの歌う「ひとひら」を感じながら、空野かけるを演じてきた自分だからこそ届けられる「ひとひら」が歌えたと思います。ぜひ、トオミヨウさんの素敵なピアノアレンジと共にこの世界に浸ってください。
■早見沙織（冬月小春役）
歌詞と櫻井優衣さんの歌声が合わさって、とても可愛らしくてキュンとする楽曲です。物語ともリンクする部分があり、小春ちゃんに想いを馳せながら歌いました。穏やかながら音数が多くむずかしい曲ですが、その分、語りかけるように言葉が届く魅力が詰まっています。ぜひ、本編と重ねながら聴いていただけたら嬉しいです！
【動画】空野かける（CV：入野自由）が歌う秦基博「ひとひら」
原作小説『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』（GA文庫）は、第15回GA文庫大賞の大賞受賞作。内気な大学生・空野かけると、目が見えないヒロイン・冬月小春が出会い、互いに惹かれ合っていく過程を描く純愛ラブストーリーだ。『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社）の総合新作部門で第3位に選ばれるなど、繊細な描写と心に響くストーリーが評価され、昨年12月には実写ドラマ版が放送された。
今回公開された動画では、空野かける（CV：入野）がオープニングテーマ「ひとひら」（原曲：秦基博）を、冬月小春（CV：早見）がエンディングテーマ「光」（原曲：櫻井優衣）をそれぞれカバーしている。
「ひとひら」では、空野が冬月へのあふれる思いを、優しく切ない歌声で表現。一方、「光」では、空野への純粋な恋心に胸を弾ませる冬月の姿を、愛らしい歌声で表現している。それぞれのキャラクターの心情と楽曲の世界観が重なり合う、本作ならではの特別なカバーに仕上がっている。
なお、「秦基博『ひとひら』Cover by 空野かける（CV：入野）」は、原曲のアレンジも手掛けたトオミヨウによるオリジナルのピアノアレンジで披露されている。
動画の公開にあわせ、歌唱を担当した入野自由と早見沙織からコメントも到着した。
アニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』は、TOKYO MXにて毎週月曜日22時、MBSにて毎週月曜日26時45分（8月31日、9月7日、9月14日のみ26時50分）、BS11にて毎週火曜日24時、AT-Xにて毎週月曜日21時より放送。
※入野自由、早見沙織のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■入野自由（空野かける役）
秦さんの楽曲をご本人のディレクションでカバーできたことをとても光栄に思います。この経験は、今まで歌い続けてきた自分へのご褒美であると同時に最大の試練でした。秦さんの歌う「ひとひら」を感じながら、空野かけるを演じてきた自分だからこそ届けられる「ひとひら」が歌えたと思います。ぜひ、トオミヨウさんの素敵なピアノアレンジと共にこの世界に浸ってください。
■早見沙織（冬月小春役）
歌詞と櫻井優衣さんの歌声が合わさって、とても可愛らしくてキュンとする楽曲です。物語ともリンクする部分があり、小春ちゃんに想いを馳せながら歌いました。穏やかながら音数が多くむずかしい曲ですが、その分、語りかけるように言葉が届く魅力が詰まっています。ぜひ、本編と重ねながら聴いていただけたら嬉しいです！