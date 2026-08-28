ほしのあき49歳、ミニワンピ姿が「スタイル抜群」「若々しすぎ」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、28日までにInstagramを更新。若々しい近影を公開するとファンから反響が集まった。
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
そんな彼女が「@amomma_official のミニワンピ」と投稿したのは自身のオフショット。黒のワンピースで魅せた。ファンからは今回も「スタイル抜群」「若々しすぎ」「カワイイ」「美しい」などの声が相次いだ。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
そんな彼女が「@amomma_official のミニワンピ」と投稿したのは自身のオフショット。黒のワンピースで魅せた。ファンからは今回も「スタイル抜群」「若々しすぎ」「カワイイ」「美しい」などの声が相次いだ。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）