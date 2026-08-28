オシャレすぎる71歳・片岡鶴太郎、ハイブランド着こなす最新コーデに反響「渋い、渋すぎる」
タレント、俳優の片岡鶴太郎が28日までにInstagramを更新。最新のコーディネートショットを公開すると、ファンからは「かっこいいですね！」「オーラ出まくりですね。カッコいいです」「渋い、渋すぎる、お手本にします」といった反響が寄せられた。
【写真】「渋い、渋すぎる」片岡鶴太郎71歳と思えないオシャレをイッキ見
一昨年8月22日の『徹子の部屋』（テレビ朝日系／毎週月〜金曜13時）に出演した際、1日1食生活で体重が約45kgになったことを明かした鶴太郎。鍛え抜かれたボディや、オシャレな姿が度々話題になっている。
今回は「ドレープシャツ×ハット」の一言とともに、ジャンポール・ゴルチエのドレープシャツに、ハットを合わせたショット。ティファニーのイヤリングにシルバーネックレスをあわせるなど、小物にも余念がなく、足元はドクターマーチンのブーツとなっている。
頭の先からつま先までハイブランドで固めながらも、いやみったらしくないのは着こなしの妙。片岡の着こなしの巧さにはファンから「かっこいいですね！」「オーラ出まくりですね。カッコいいです」「渋い、渋すぎる、お手本にします」などのコメントが多数寄せられている。
■片岡鶴太郎（かたおか つるたろう）
1954年12月21日生まれ、東京都西日暮里出身。高校卒業後、片岡鶴八師匠に弟子入り。3年後には声帯模写で独り立ちし、東宝名人会、浅草演芸場に出演。その後、バラエティ番組で人気に。1988年にはボクシングのライセンスを取得。1995年には、東京にて初の個展「とんぼのように」を開催。現在は幅広いキャラクターを演じる役者としても、ドラマ・映画・演劇など様々なメディアで活躍している。
引用：「片岡鶴太郎」Instagram（@tsurutaro_kataoka_official）
【写真】「渋い、渋すぎる」片岡鶴太郎71歳と思えないオシャレをイッキ見
一昨年8月22日の『徹子の部屋』（テレビ朝日系／毎週月〜金曜13時）に出演した際、1日1食生活で体重が約45kgになったことを明かした鶴太郎。鍛え抜かれたボディや、オシャレな姿が度々話題になっている。
頭の先からつま先までハイブランドで固めながらも、いやみったらしくないのは着こなしの妙。片岡の着こなしの巧さにはファンから「かっこいいですね！」「オーラ出まくりですね。カッコいいです」「渋い、渋すぎる、お手本にします」などのコメントが多数寄せられている。
■片岡鶴太郎（かたおか つるたろう）
1954年12月21日生まれ、東京都西日暮里出身。高校卒業後、片岡鶴八師匠に弟子入り。3年後には声帯模写で独り立ちし、東宝名人会、浅草演芸場に出演。その後、バラエティ番組で人気に。1988年にはボクシングのライセンスを取得。1995年には、東京にて初の個展「とんぼのように」を開催。現在は幅広いキャラクターを演じる役者としても、ドラマ・映画・演劇など様々なメディアで活躍している。
引用：「片岡鶴太郎」Instagram（@tsurutaro_kataoka_official）