つるの剛士インスタに三人娘が顔出し 女子会に混ぜてもらい感無量「こんな日が楽しみでずっと子育てしてきた」
タレントのつるの剛士が27日にInstagramを更新。娘たちとのオフショットを披露した。娘の運転する車で夕食に向かったことをうれしそうに報告し、「こんな日が楽しみでずっと子育てしてきたような気がする」と感慨深げにつづっている。
【写真】つるの剛士、美人姉妹との3ショット ほか思い出ショットの数々
つるのが「今夜は、ママ息子たち、留守。つーわけで、娘たちと夕飯へ」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、ビールジョッキを片手にしたつるのと、ソフトドリンクを持った娘たちの集合ショットをはじめ、つるのと娘たちの仲睦まじい姿が収められている。
投稿の中でつるのは「女子会に無理矢理混ざっとる感はあるが控えめに言って天国。こんな日が楽しみでずっと子育てしてきたような気がする いやあ、それにしても娘に運転してもらえるの嬉しいわあ」とコメントしている。
ファンからは「幸せ時間ですね！」「娘さん達、皆かわいいなぁ」「もうぉ〜最幸ですね」などの声が寄せられている。
■つるの剛士（つるの たけし）
1975年5月26日生まれ。福岡県出身。『ウルトラマンダイナ』（1997年）で主人公のアスカ・シン役を務め注目を集める。2007年には『クイズ!ヘキサゴンII』でブレイク。プライベートでは2003年9月にスタイリストの女性と結婚。翌年に長男が生まれると、以降2006年に長女、2007年に次女、2009年に三女、2016年に次男が誕生している。
引用：「つるの剛士」Instagram（＠takeshi__tsuruno）
【写真】つるの剛士、美人姉妹との3ショット ほか思い出ショットの数々
つるのが「今夜は、ママ息子たち、留守。つーわけで、娘たちと夕飯へ」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、ビールジョッキを片手にしたつるのと、ソフトドリンクを持った娘たちの集合ショットをはじめ、つるのと娘たちの仲睦まじい姿が収められている。
ファンからは「幸せ時間ですね！」「娘さん達、皆かわいいなぁ」「もうぉ〜最幸ですね」などの声が寄せられている。
■つるの剛士（つるの たけし）
1975年5月26日生まれ。福岡県出身。『ウルトラマンダイナ』（1997年）で主人公のアスカ・シン役を務め注目を集める。2007年には『クイズ!ヘキサゴンII』でブレイク。プライベートでは2003年9月にスタイリストの女性と結婚。翌年に長男が生まれると、以降2006年に長女、2007年に次女、2009年に三女、2016年に次男が誕生している。
引用：「つるの剛士」Instagram（＠takeshi__tsuruno）