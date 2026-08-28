西島秀俊、主演映画舞台あいさつで観客の感想を聞き涙「胸がいっぱいです」
俳優の西島秀俊が28日、都内で行われた映画『時には懺悔を』初日舞台あいさつに登壇。観客からの感想を聞き、涙を見せる場面があった。
【集合ショット】シックな衣装がお似合いな西島秀俊＆満島ひかりら
本作は、『下妻物語』『嫌われ松子の一生』『告白』などで知られる中島哲也監督が、打海文三氏の同名小説（角川文庫／KADOKAWA）を映画化した作品。映像化は不可能ともいわれた原作に、中島監督が18年にわたる構想を経て挑んだ意欲作となる。
物語は、過去に傷を抱えながら生きる大人たちの凍りついていた心が、1つの“小さな命”との出会いをきっかけに、少しずつ揺り動かされていくヒューマンミステリー。重厚なサスペンスと繊細な感情ドラマが交錯する内容で、人間の罪や赦し、再生を描く。西島は本作の主人公で探偵の佐竹を演じた。
舞台あいさつには満島ひかり、宮藤官九郎、柴咲コウ、中島哲也監督も出席。西島は「ついに初日ということで、とてもうれしく思っています。本日はよろしくお願いいたします」とあいさつ。中島監督から「18年前に原作に出会って、いろんな人からこういうのは無理だよと言われ続けました。きょう初日観に来てくださった方全員にお礼を申し上げます」と目を潤ませつつ万感の思いを語ると、西島も涙をこぼした。
またイベント終盤には西島が直接マイクを持ち、客席へ感想を聞きに行くタイミングも。スペシャルニーズと呼ばれる、特別な支援が必要な子どもたちが実際に出演する本作だが、発達障がいのある子どもを持つ女性から涙ながらに本作の感想が語られた。
これを聞いた西島は「すばらしい感想をいただけて胸がいっぱいです。ありがとうございます」と涙。「登場人物たちは、小さないのちのおかげで光をもらって人生が動き出します。僕自身も役を通して光を受けたと思います。この映画を観てくださった方の人生にも、その光が届くことを心から願っています」と呼びかけた。
【集合ショット】シックな衣装がお似合いな西島秀俊＆満島ひかりら
本作は、『下妻物語』『嫌われ松子の一生』『告白』などで知られる中島哲也監督が、打海文三氏の同名小説（角川文庫／KADOKAWA）を映画化した作品。映像化は不可能ともいわれた原作に、中島監督が18年にわたる構想を経て挑んだ意欲作となる。
舞台あいさつには満島ひかり、宮藤官九郎、柴咲コウ、中島哲也監督も出席。西島は「ついに初日ということで、とてもうれしく思っています。本日はよろしくお願いいたします」とあいさつ。中島監督から「18年前に原作に出会って、いろんな人からこういうのは無理だよと言われ続けました。きょう初日観に来てくださった方全員にお礼を申し上げます」と目を潤ませつつ万感の思いを語ると、西島も涙をこぼした。
またイベント終盤には西島が直接マイクを持ち、客席へ感想を聞きに行くタイミングも。スペシャルニーズと呼ばれる、特別な支援が必要な子どもたちが実際に出演する本作だが、発達障がいのある子どもを持つ女性から涙ながらに本作の感想が語られた。
これを聞いた西島は「すばらしい感想をいただけて胸がいっぱいです。ありがとうございます」と涙。「登場人物たちは、小さないのちのおかげで光をもらって人生が動き出します。僕自身も役を通して光を受けたと思います。この映画を観てくださった方の人生にも、その光が届くことを心から願っています」と呼びかけた。