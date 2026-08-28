妻42歳＆夫28歳14歳差の結婚、11人家族驚きの実態 夫と長男が同じ小学校だった!?
MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーがMCを務める『ダマってられない女たち season3』#8が28日、放送される。#8では、14歳差で結ばれた年の差夫婦に密着する。
【写真】29年間で5度の離婚を経験した55歳“バツ5女性”
この番組は、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。なお、#8にはスタジオゲストとして、シンガーソングライターのhitomiと、タレントの夏菜が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届ける。
妻は42歳の亜美さん、夫は28歳の貴仁さんで、2人には9人の子どもが。さらに、長男と貴仁さんはわずか3歳差で、小学生時代には同じ学校に通っていたという驚きの関係も。そんな2人が14歳という年齢差を超えて結ばれた馴れ初めとは――？
そのほか番組では、29年間で5度の離婚を経験した55歳の“バツ5女性”・青山夏樹さんに密着。「自分の感じたままに正直に生きてきた結果」と語る青山さんが歩んできた波瀾万丈な人生とは。数々の出会いと別れを経験した彼女が、たどり着いた“今”に迫る。『ダマってられない女たち season3』#8はABEMAにて22時配信。
【写真】29年間で5度の離婚を経験した55歳“バツ5女性”
この番組は、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。なお、#8にはスタジオゲストとして、シンガーソングライターのhitomiと、タレントの夏菜が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届ける。
そのほか番組では、29年間で5度の離婚を経験した55歳の“バツ5女性”・青山夏樹さんに密着。「自分の感じたままに正直に生きてきた結果」と語る青山さんが歩んできた波瀾万丈な人生とは。数々の出会いと別れを経験した彼女が、たどり着いた“今”に迫る。『ダマってられない女たち season3』#8はABEMAにて22時配信。