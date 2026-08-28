今田美桜「みんなの笑顔を見て頑張れました」 9.1最終回『クロスロード』キャスト陣がクランクアップ
今田美桜が主演するドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系）が、9月1日に最終回を迎える。放送を前に、2ヵ月半におよぶ濃密な撮影を経て、今田、磯村勇斗、寛一郎、泉澤祐希らがクランクアップ。清々しい笑顔で、撮影最終日を迎えた。
【写真】今田美桜、寛一郎、泉澤祐希が一足先に最終日を迎えた磯村勇斗のもとに駆けつける！ キャスト陣のクランクアップカット
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。
救命医の春木遥（今田）、救急隊員の渋川輝（寛一郎）、警察官の横峯健斗（泉澤）―さまざまな壁にぶつかりながらも、各々の正義を胸に手を取り合い、一歩ずつ成長してきた若者たちは、最後まで一緒。彼らと一体化し、胸熱の物語を紡いできた今田＆寛一郎＆泉澤は、3人そろって撮了を迎えた。
座長の今田は「タイトなスケジュールの中、共演者の皆様もスタッフの皆様も大変だったと思いますが、本当に笑顔が絶えない現場で、私も皆さんの笑顔を見て頑張れました。皆様と一緒に最後まで走り抜くことができて、とてもうれしいです」と、仲間たちに支えられた日々をしみじみと回顧。「無事にすべての撮影が終わって、少し安心しております。またいつか、現場で笑って会えることを楽しみにしています！」と、再会への期待をふくらませながら、充実感に満ちた笑顔を浮かべた。
また、寛一郎も「本当に質の濃い2ヵ月半でした。僕がのびのびと現場にいられたのは、皆さんのおかげ。皆さんに会いに現場に来ていました！」と、心から感謝。泉澤も「まだこの現場で演じていたいと思えるほど、素敵な現場でした」と名残惜しそうにしながらも、横峯を演じられた「幸せ」を噛み締め、頬を緩ませた。
そんな3人は、一足先に全撮影を終えた先輩救命医の桐生昴役・磯村のもとにも駆けつけることに。3人の姿を見た磯村は驚きつつも、心底うれしそうな表情。「美桜ちゃんが主演として、華やかに現場に居続けてくださったので、非常に楽しかったです」と感謝＆賞賛する一方で、自身初となった救命医役についても「大変な撮影ではありましたが、スタッフさんたちと一緒に笑える瞬間を通し、皆さんと一緒に作品を作れていると実感できたことは、本当に救いでした。まだまだ描ききれなかった、救命医ならではの事情もある気がするので、今後も調べていきたいです」と、新たな意欲もにじませた。
劇中同様に固い絆を築き上げ、撮影最終日まで一丸となって走り抜けた今田たち。彼らが心血を注いだ本作は、8月25日に放送された第8話から最終章へ突入。クライマックスに向け、衝撃かつ激動の物語を展開している。
第8話では、最終回につながる大事件が発生することに。トクリュウによる強盗暴行事件で被害に遭った老人・堀田太一（螢雪次朗）と、実行役・津田拓真（井内悠陽）を追って刺された太一の孫・堀田大翔（知念英和）―。即時輸血が不可能な“希少血液”をもつ2人の命を救うべく、遥や桐生ら救命チームは渋川と力を合わせて奔走。一方、執念の追跡で拓真を捕まえた横峯は、刑事を目指す決意を新たにし…。
そんな中、最終回では“あるまじき事件”が発生。なんと、強盗暴行事件の黒幕であるトクリュウの指示役―黒井秀一（佐藤大樹）の潜伏先を突き止めた横峯が、銃撃された上に人質に取られてしまう。さらなる不測の事態も続発する中、最悪の状況下に置かれた横峯の命を助けるべく―自分に与えられた使命を胸に敢然と立ち上がる遥と渋川、そして桐生ら救命チーム。それぞれの迷いが決意に変わる…。
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』最終回は、テレビ朝日系にて9月1日21時放送。
今田、磯村、寛一郎、泉澤のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■今田美桜（春木遥役）
タイトなスケジュールの中、共演者の皆様もスタッフの皆様も大変だったと思いますが、本当に笑顔が絶えない現場で、私も皆さんの笑顔を見て頑張れました。皆様と一緒に最後まで走り抜くことができて、とてもうれしいです。無事にすべての撮影が終わって、少し安心しております。放送終了まで、春木遥として乗り越えたいなと思っております。またいつか、現場で笑って会えることを楽しみにしています！ 本当にお疲れ様でした!!
■磯村勇斗（桐生昴役）
救命医役に初めて挑戦し、すごく面白いなと思いました。まだまだ描ききれなかった、救命医ならではの事情もある気がするので、今後も調べていきたいです。また、今回は大変な撮影ではありましたが、スタッフさんたちと一緒に笑える瞬間を通し、皆さんと一緒に作品を作れていると実感できたことは、本当に救いでした。何と言っても、（今田）美桜ちゃんが主演として華やかに現場に居続けて下さったので、非常に楽しかったです。
■寛一郎（渋川輝役）
本当に質の濃い2ヵ月半でした。まずは共演者の皆様、ありがとうございました。接しやすい方々ばかりで、僕がのびのびと現場にいられたのは、皆さんのおかげだと思います。そして、スタッフの皆さんも本当にお疲れ様でした。キャストの皆さんも、スタッフの皆さんもいつも笑顔で、いつも救われていましたし、皆さんに会いに現場に来ていました！ また現場でお会いしましょう。ありがとうございました。
■泉澤祐希（横峯健斗役）
まだこの現場で演じていたいと思えるほど、素敵な現場でした。共演者の皆さんもスタッフの皆さんも、本当に素敵な方たちばかりで、楽しかったです。撮影が終わるのはちょっと寂しいな…と、思っています。でも…横峯という役を演じることができて、本当に幸せでした！
【写真】今田美桜、寛一郎、泉澤祐希が一足先に最終日を迎えた磯村勇斗のもとに駆けつける！ キャスト陣のクランクアップカット
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。
座長の今田は「タイトなスケジュールの中、共演者の皆様もスタッフの皆様も大変だったと思いますが、本当に笑顔が絶えない現場で、私も皆さんの笑顔を見て頑張れました。皆様と一緒に最後まで走り抜くことができて、とてもうれしいです」と、仲間たちに支えられた日々をしみじみと回顧。「無事にすべての撮影が終わって、少し安心しております。またいつか、現場で笑って会えることを楽しみにしています！」と、再会への期待をふくらませながら、充実感に満ちた笑顔を浮かべた。
また、寛一郎も「本当に質の濃い2ヵ月半でした。僕がのびのびと現場にいられたのは、皆さんのおかげ。皆さんに会いに現場に来ていました！」と、心から感謝。泉澤も「まだこの現場で演じていたいと思えるほど、素敵な現場でした」と名残惜しそうにしながらも、横峯を演じられた「幸せ」を噛み締め、頬を緩ませた。
そんな3人は、一足先に全撮影を終えた先輩救命医の桐生昴役・磯村のもとにも駆けつけることに。3人の姿を見た磯村は驚きつつも、心底うれしそうな表情。「美桜ちゃんが主演として、華やかに現場に居続けてくださったので、非常に楽しかったです」と感謝＆賞賛する一方で、自身初となった救命医役についても「大変な撮影ではありましたが、スタッフさんたちと一緒に笑える瞬間を通し、皆さんと一緒に作品を作れていると実感できたことは、本当に救いでした。まだまだ描ききれなかった、救命医ならではの事情もある気がするので、今後も調べていきたいです」と、新たな意欲もにじませた。
劇中同様に固い絆を築き上げ、撮影最終日まで一丸となって走り抜けた今田たち。彼らが心血を注いだ本作は、8月25日に放送された第8話から最終章へ突入。クライマックスに向け、衝撃かつ激動の物語を展開している。
第8話では、最終回につながる大事件が発生することに。トクリュウによる強盗暴行事件で被害に遭った老人・堀田太一（螢雪次朗）と、実行役・津田拓真（井内悠陽）を追って刺された太一の孫・堀田大翔（知念英和）―。即時輸血が不可能な“希少血液”をもつ2人の命を救うべく、遥や桐生ら救命チームは渋川と力を合わせて奔走。一方、執念の追跡で拓真を捕まえた横峯は、刑事を目指す決意を新たにし…。
そんな中、最終回では“あるまじき事件”が発生。なんと、強盗暴行事件の黒幕であるトクリュウの指示役―黒井秀一（佐藤大樹）の潜伏先を突き止めた横峯が、銃撃された上に人質に取られてしまう。さらなる不測の事態も続発する中、最悪の状況下に置かれた横峯の命を助けるべく―自分に与えられた使命を胸に敢然と立ち上がる遥と渋川、そして桐生ら救命チーム。それぞれの迷いが決意に変わる…。
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』最終回は、テレビ朝日系にて9月1日21時放送。
今田、磯村、寛一郎、泉澤のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■今田美桜（春木遥役）
タイトなスケジュールの中、共演者の皆様もスタッフの皆様も大変だったと思いますが、本当に笑顔が絶えない現場で、私も皆さんの笑顔を見て頑張れました。皆様と一緒に最後まで走り抜くことができて、とてもうれしいです。無事にすべての撮影が終わって、少し安心しております。放送終了まで、春木遥として乗り越えたいなと思っております。またいつか、現場で笑って会えることを楽しみにしています！ 本当にお疲れ様でした!!
■磯村勇斗（桐生昴役）
救命医役に初めて挑戦し、すごく面白いなと思いました。まだまだ描ききれなかった、救命医ならではの事情もある気がするので、今後も調べていきたいです。また、今回は大変な撮影ではありましたが、スタッフさんたちと一緒に笑える瞬間を通し、皆さんと一緒に作品を作れていると実感できたことは、本当に救いでした。何と言っても、（今田）美桜ちゃんが主演として華やかに現場に居続けて下さったので、非常に楽しかったです。
■寛一郎（渋川輝役）
本当に質の濃い2ヵ月半でした。まずは共演者の皆様、ありがとうございました。接しやすい方々ばかりで、僕がのびのびと現場にいられたのは、皆さんのおかげだと思います。そして、スタッフの皆さんも本当にお疲れ様でした。キャストの皆さんも、スタッフの皆さんもいつも笑顔で、いつも救われていましたし、皆さんに会いに現場に来ていました！ また現場でお会いしましょう。ありがとうございました。
■泉澤祐希（横峯健斗役）
まだこの現場で演じていたいと思えるほど、素敵な現場でした。共演者の皆さんもスタッフの皆さんも、本当に素敵な方たちばかりで、楽しかったです。撮影が終わるのはちょっと寂しいな…と、思っています。でも…横峯という役を演じることができて、本当に幸せでした！