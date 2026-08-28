『鬼連チャン』で話題の激走美女168cm、かれんな浴衣姿に「和も素敵「美人がさらに際立つ」
タレント、モデルの緑川静香が27日にInstagramを更新。浴衣姿を披露するとファンから「和も素敵」「めっちゃ似合ってます！」といった反響が寄せられた。
【写真】『鬼連チャン』で話題の激走美女が「スタイル抜群」 長い美脚映えるスポーティなNBコーデも
緑川が「今年の浴衣はちょっぴり大人っぽく」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、浴衣を着て佇む緑川の姿が収められている。
彼女の浴衣姿にファンからは「着物姿めっちゃ可愛いですね」「和も素敵ですね」「めっちゃ似合ってます！」「美人がさらに際立つ」などの声が集まっている。
【緑川静香プロフィール】
1988年6月24日生まれ、埼玉県出身の38歳。今年春放送の『千鳥の鬼レンチャン』の企画「第3回女子300mサバイバルレンチャン」に出演し、準優勝の成績を収めて話題に。同番組で見せる涙もろいキャラクターで「涙腺ガバガバ俳優」として話題に。5歳のときに父親が蒸発し、母兄と3人で3畳の物置部屋で生活し、公園の葉っぱを食べてしのいでいたこともある苦労人。
引用：「緑川静香」Instagram（@midorikawa_shizuka）
【写真】『鬼連チャン』で話題の激走美女が「スタイル抜群」 長い美脚映えるスポーティなNBコーデも
緑川が「今年の浴衣はちょっぴり大人っぽく」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、浴衣を着て佇む緑川の姿が収められている。
彼女の浴衣姿にファンからは「着物姿めっちゃ可愛いですね」「和も素敵ですね」「めっちゃ似合ってます！」「美人がさらに際立つ」などの声が集まっている。
1988年6月24日生まれ、埼玉県出身の38歳。今年春放送の『千鳥の鬼レンチャン』の企画「第3回女子300mサバイバルレンチャン」に出演し、準優勝の成績を収めて話題に。同番組で見せる涙もろいキャラクターで「涙腺ガバガバ俳優」として話題に。5歳のときに父親が蒸発し、母兄と3人で3畳の物置部屋で生活し、公園の葉っぱを食べてしのいでいたこともある苦労人。
引用：「緑川静香」Instagram（@midorikawa_shizuka）