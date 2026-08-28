「最強可愛い」「クラスのマドンナ」板野友美、制服姿に絶賛の声
AKB48元メンバーの板野友美が27日にInstagramを更新。制服姿を披露すると、ファンから称賛が相次いだ。
【写真】JKスタイルの板野友美、現役女子高生との集合写真でも違和感なし！
板野が「高校生に仲間入りしちゃった」と投稿したのは制服姿のオフショット。複数公開されている写真には、白シャツ、ニットベスト、チェック柄のスカートで高校生になりきった板野のソロショットや、現役高校生の恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（ABEMA）の出演者と並んだ記念ショットが収められている。
彼女の制服姿にファンからは「最強可愛い」「違和感なさすぎます」「クラスのマドンナやん」「30代に見えません」などの声が集まっている。
■板野友美（いたの ともみ）
1991年7月3日生まれ。神奈川県出身。2005年12月にAKB48の1期生として活動をスタート。2008年にはファッション誌『Cawaii！』（主婦の友社）でモデルデビューを果たす。2013年のグループ卒業後は歌手、タレント、女優、ブランドのディレクションなど多岐にわたって活躍。プライベートでは2021年1月に東京ヤクルトスワローズに所属する高橋奎二と結婚。同年10月には第1子となる女児の出産を発表した。
引用：「板野友美」Instagram（@tomo.i_0703）
【写真】JKスタイルの板野友美、現役女子高生との集合写真でも違和感なし！
板野が「高校生に仲間入りしちゃった」と投稿したのは制服姿のオフショット。複数公開されている写真には、白シャツ、ニットベスト、チェック柄のスカートで高校生になりきった板野のソロショットや、現役高校生の恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（ABEMA）の出演者と並んだ記念ショットが収められている。
■板野友美（いたの ともみ）
1991年7月3日生まれ。神奈川県出身。2005年12月にAKB48の1期生として活動をスタート。2008年にはファッション誌『Cawaii！』（主婦の友社）でモデルデビューを果たす。2013年のグループ卒業後は歌手、タレント、女優、ブランドのディレクションなど多岐にわたって活躍。プライベートでは2021年1月に東京ヤクルトスワローズに所属する高橋奎二と結婚。同年10月には第1子となる女児の出産を発表した。
引用：「板野友美」Instagram（@tomo.i_0703）