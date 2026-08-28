あす放送『24時間テレビ49』SPドラマ・つんく♂役の高橋光臣が再現した「シャ乱Q ディスコグラフィー」解禁
あす8月29日21時30分すぎに放送される『24時間テレビ49』スペシャルドラマ『幸せはある』（日本テレビ系）で、つんく♂役を演じる高橋光臣がシャ乱Qの歴代CDジャケットを完全再現。そのジャケット写真が先行公開された。
【写真】つんく♂自身も「二度見した」再現度！ 高橋光臣が再現したつんく♂率いるシャ乱Qの5作のCDジャケット
北川景子が主演する本作は、喉頭がんで声を失った希代のヒットメーカー・つんく♂と、彼を支える家族の実話をもとに、妻・加奈子さんの目線から描く物語。
放送直前となる本日、劇中で登場するシャ乱Qの歴代CDジャケットを完全再現した特別ビジュアルが先行解禁された。
つんく♂を演じる高橋光臣は中学時代に『ズルい女』のサックスを吹くために吹奏楽部に仮入部したほどの大のシャ乱Qファン。高橋の出演解禁時に公開した劇中ビジュアルは、つんく♂自身がSNSで「二度見した」と発信し話題になるほどの再現度。すでに公開されているドラマ本編映像などで2014年のビジュアルは発表されていたが、今回は1994年以降の「シャ乱Q」としてのビジュアルが公開された。
懐かしの8cmシングルサイズを中心とした名曲揃いの「シャ乱Q」CDジャケット5作が、表情・ポージング・質感に至るまでこだわりぬかれて完全再現されている。
再現されたCDジャケットは以下の通り。
■上・京・物・語（リリース：1994年1月21日）
■シングルベッド（リリース：1994年10月21日）
■ズルい女（リリース：1995年5月3日）
■いいわけ（リリース：1996年4月24日）
■「シングルベッド」（リリース：2013年7月17日）
『24時間テレビ49』スペシャルドラマ『幸せはある』は、日本テレビ系にて8月29日21時30分すぎ放送。
【写真】つんく♂自身も「二度見した」再現度！ 高橋光臣が再現したつんく♂率いるシャ乱Qの5作のCDジャケット
北川景子が主演する本作は、喉頭がんで声を失った希代のヒットメーカー・つんく♂と、彼を支える家族の実話をもとに、妻・加奈子さんの目線から描く物語。
つんく♂を演じる高橋光臣は中学時代に『ズルい女』のサックスを吹くために吹奏楽部に仮入部したほどの大のシャ乱Qファン。高橋の出演解禁時に公開した劇中ビジュアルは、つんく♂自身がSNSで「二度見した」と発信し話題になるほどの再現度。すでに公開されているドラマ本編映像などで2014年のビジュアルは発表されていたが、今回は1994年以降の「シャ乱Q」としてのビジュアルが公開された。
懐かしの8cmシングルサイズを中心とした名曲揃いの「シャ乱Q」CDジャケット5作が、表情・ポージング・質感に至るまでこだわりぬかれて完全再現されている。
再現されたCDジャケットは以下の通り。
■上・京・物・語（リリース：1994年1月21日）
■シングルベッド（リリース：1994年10月21日）
■ズルい女（リリース：1995年5月3日）
■いいわけ（リリース：1996年4月24日）
■「シングルベッド」（リリース：2013年7月17日）
『24時間テレビ49』スペシャルドラマ『幸せはある』は、日本テレビ系にて8月29日21時30分すぎ放送。