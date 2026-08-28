ガル・ガドット、誘拐された息子を救うためロンドンを疾走 『ザ・ランナー』Prime Videoで9・2配信
「ワンダーウーマン」シリーズなどで知られる俳優ガル・ガドットが主演するPrime Original映画『ザ・ランナー』が、9月2日からPrime Videoで見放題独占配信される。
【動画】映画『ザ・ランナー』予告映像
本作は、ロンドンの街並みと複雑に入り組んだ地下鉄網を舞台に、誘拐された息子を救おうとする母親の決死の1時間を描く心理アクションスリラー。『ブラック・セプテンバー／五輪テロの真実』で、「第72回アカデミー賞」長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したケヴィン・マクドナルド監督がメガホンを取った。
ガドットが演じる主人公マイア・マーテンは、ロンドンの法曹界で活躍する聡明で機転に富んだ敏腕弁護士。常に一歩先を読み、自らの手で人生を切り開いてきた彼女の日常は、ある朝にかかってきた一本の電話によって一変する。
日課のランニング中、電話の相手から息子を誘拐したと告げられたマイア。犯人が突きつけた条件は、「走り続けろ」「すべての指示に従え」「誰にも話すな」というものだった。立ち止まれば息子の命はないと脅され、マイアは不気味な命令に従いながらロンドンの街を走り続ける。
息子を取り戻すチャンスは一度きり。制限時間が刻一刻と迫り、選択の一つひとつに代償が伴う中、マイアは息子を救うために自分がどこまで犠牲を払えるのかという究極の問いに直面する。
予告映像では、息子の誘拐を知らされたマイアが、犯人から次々と届く指示に翻弄されながら街を疾走する姿を見ることができる。母親としての愛と、敏腕弁護士として培ってきた判断力を武器に、ノンストップの救出ミッションへ挑む姿が描かれている。アクションファン必見の一本だ。
【動画】映画『ザ・ランナー』予告映像
本作は、ロンドンの街並みと複雑に入り組んだ地下鉄網を舞台に、誘拐された息子を救おうとする母親の決死の1時間を描く心理アクションスリラー。『ブラック・セプテンバー／五輪テロの真実』で、「第72回アカデミー賞」長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したケヴィン・マクドナルド監督がメガホンを取った。
日課のランニング中、電話の相手から息子を誘拐したと告げられたマイア。犯人が突きつけた条件は、「走り続けろ」「すべての指示に従え」「誰にも話すな」というものだった。立ち止まれば息子の命はないと脅され、マイアは不気味な命令に従いながらロンドンの街を走り続ける。
息子を取り戻すチャンスは一度きり。制限時間が刻一刻と迫り、選択の一つひとつに代償が伴う中、マイアは息子を救うために自分がどこまで犠牲を払えるのかという究極の問いに直面する。
予告映像では、息子の誘拐を知らされたマイアが、犯人から次々と届く指示に翻弄されながら街を疾走する姿を見ることができる。母親としての愛と、敏腕弁護士として培ってきた判断力を武器に、ノンストップの救出ミッションへ挑む姿が描かれている。アクションファン必見の一本だ。