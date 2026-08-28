TUBEのドキュメンタリー映画、本日公開！ 節目の一年を象徴する特別な一曲にまつわる特別映像解禁
本日8月28日公開の音楽ドキュメンタリー映画『劇場版 TUBE 40th Anniversary Live ＆ Documentary 〜40周年の航海記〜』より、特別映像が解禁された。
【動画】会場は感動の嵐に！ TUBE40周年の最重要楽曲に関する特別映像
1985年6月1日、「ベストセラー・サマー」でデビューしたTUBE。「シーズン・イン・ザ・サン」「あー夏休み」「ガラスのメモリーズ」「夏を抱きしめて」など、数々の楽曲で日本の夏を彩り続けてきた彼らは、2025年デビュー40周年を迎えた。
本作では、デビュー40周年の記念日に開催されたハワイ・ワイキキ公演を幕開けに、多数のゲストを迎えて行なわれた通算36回目となる過去最高のハマスタ夏祭りライブ、織田哲郎とのサプライズセッション、さらに全40公演におよぶ全国ツアーの千秋楽・沖縄公演まで、40周年だからこそ実現した特別なライブの数々と、その裏側にある4人の想いを、ライブ映像、舞台裏、そしてメンバーそれぞれの言葉で映し出していく。
なぜTUBEは、一度もメンバーが変わることなく、40年走り続けることができたのか？ 長い航海の中で、彼らは何を想っていたのか――40周年という節目を記録したTUBEの“航海記”であり、41年目へ彼らと共に漕ぎ出していく姿を届ける。
本作は今年6月にWOWOWにて放送・配信された番組に、未公開シーンを追加収録、音声を5.1chサラウンドに変更し完全版として映画化したもの。これまで、劇場でのライブ・ビューイングや、中編作品「渚の恋人たち」の一夜限定上映はあったものの、本作がTUBEにとって初めてとなる長編映画作品となる。
今回の特別映像は、40周年の始まりと終わりをつなぐ重要な一曲である「Keep On Sailin’」に関してのハワイでのインタビュー、および全国ツアーファイナルとなる沖縄公演でのライブ映像の一部。
「Keep On Sailin’」は、1990年リリースのアルバム『N・A・T・S・U』に収録されている楽曲。40周年ツアータイトルを決める際、「TUBEなりの旅の途中を表現する言葉」として、メンバー全員の意見が一致し、このタイトルが選ばれた。
TUBE自ら「大切な俺たちと、ファンのみんなとの曲」と語る本楽曲。これまでライブ終演後にインストでSEとしてかけていたものの、長らく生演奏はされてこなかった一曲でもあった。しかし40周年の始まりとなる2025年6月1日のハワイ・ワイキキ公演、そして40周年記念全国ツアーファイナルとなる2026年5月31日の沖縄公演で万を期して演奏され、会場は感動の涙で包まれた。
40周年の始まりと終わり、その両方で歌われた節目の一年を象徴する特別な一曲にまつわる特別映像となっている。
『劇場版 TUBE 40th Anniversary Live ＆ Documentary 〜40周年の航海記〜』は公開中。
【動画】会場は感動の嵐に！ TUBE40周年の最重要楽曲に関する特別映像
1985年6月1日、「ベストセラー・サマー」でデビューしたTUBE。「シーズン・イン・ザ・サン」「あー夏休み」「ガラスのメモリーズ」「夏を抱きしめて」など、数々の楽曲で日本の夏を彩り続けてきた彼らは、2025年デビュー40周年を迎えた。
なぜTUBEは、一度もメンバーが変わることなく、40年走り続けることができたのか？ 長い航海の中で、彼らは何を想っていたのか――40周年という節目を記録したTUBEの“航海記”であり、41年目へ彼らと共に漕ぎ出していく姿を届ける。
本作は今年6月にWOWOWにて放送・配信された番組に、未公開シーンを追加収録、音声を5.1chサラウンドに変更し完全版として映画化したもの。これまで、劇場でのライブ・ビューイングや、中編作品「渚の恋人たち」の一夜限定上映はあったものの、本作がTUBEにとって初めてとなる長編映画作品となる。
今回の特別映像は、40周年の始まりと終わりをつなぐ重要な一曲である「Keep On Sailin’」に関してのハワイでのインタビュー、および全国ツアーファイナルとなる沖縄公演でのライブ映像の一部。
「Keep On Sailin’」は、1990年リリースのアルバム『N・A・T・S・U』に収録されている楽曲。40周年ツアータイトルを決める際、「TUBEなりの旅の途中を表現する言葉」として、メンバー全員の意見が一致し、このタイトルが選ばれた。
TUBE自ら「大切な俺たちと、ファンのみんなとの曲」と語る本楽曲。これまでライブ終演後にインストでSEとしてかけていたものの、長らく生演奏はされてこなかった一曲でもあった。しかし40周年の始まりとなる2025年6月1日のハワイ・ワイキキ公演、そして40周年記念全国ツアーファイナルとなる2026年5月31日の沖縄公演で万を期して演奏され、会場は感動の涙で包まれた。
40周年の始まりと終わり、その両方で歌われた節目の一年を象徴する特別な一曲にまつわる特別映像となっている。
『劇場版 TUBE 40th Anniversary Live ＆ Documentary 〜40周年の航海記〜』は公開中。