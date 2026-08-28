【PrimeVideo】2026年9月の新着作品：『チェンソーマン レゼ篇』、道枝駿佑主演作、『踊る大捜査線』スピンオフなど独占配信
動画配信サービス「Prime Video」の9月配信ラインアップが発表された。世界興行収入297億円を突破した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』や、天海祐希主演『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』、舘ひろし主演『免許返納!?』などを独占配信。井上拓真と那須川天心の再戦を含む『Prime Video Boxing 16』も独占ライブ配信する。プライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。視聴には会員登録が必要となる。
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なにわ男子の道枝駿佑が主演する『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』は、9月14日午後5時から独占配信。「刑事」「女子大生」「ミュージカル」を組み合わせた作品で、人付き合いが苦手な警視庁の若きエリート刑事・松見奏多（道枝）が、女装して芸術大学へ潜入し、ドローン爆弾事件の犯人を追う。
海外映画では、グレン・パウエル主演、エドガー・ライト監督のサバイバルアクション『ランニング・マン』を9月18日から見放題配信。重病の娘の医療費を必要とする主人公が、プロの殺人ハンターから逃げ続けるテレビ番組のデスゲームに挑む。
ブロードウェイミュージカルを映画化した2部作の後編『ウィキッド 永遠の約束』は、9月27日から見放題最速配信。別々の道へ進んだエルファバ（シンシア・エリヴォ）とグリンダ（アリアナ・グランデ）が、オズの国を揺るがす危機の中で再び互いと向き合う。
そのほか、クリストファー・ノーラン監督の『インセプション』『インターステラー』『ダークナイト』3部作、『ダンケルク』『TENET テネット』を9月1日から配信。『スマッシング・マシーン』『オッペンハイマー』や、『ゆるキャン△』シリーズ、『3月のライオン』などもラインアップされている。
ドラマでは、『踊る大捜査線捜査資料管理室〜青島俊作、空白の13年〜』を9月4日から独占配信。警視庁捜査資料管理センターの技術専門官・明石幸男（赤ペン瀧川）のもとに、差出人不明の謎のカセットテープが届くことから始まるワンシチュエーションドラマ。「青島俊作の空白の13年を調査せよ」という謎の指令を受けた明石は、「脱サラ刑事」「不器用」「直感の男」という3つのキーワードを頼りに、膨大な捜査資料から青島の足跡を追う。
9月12日からは、韓国ドラマ『あなたとは違う恋愛』を独占配信。ソ・ガンジュンとアン・ウンジンが、結婚観やキャリア、新たな恋を巡って揺れる交際10年のカップルを演じる。
スポーツでは、9月27日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ）で開催される三大世界戦を『Prime Video Boxing 16』として独占ライブ配信する。
メインカードは、井上拓真と那須川天心によるWBC世界バンタム級タイトルマッチ。両者の再戦に加え、坪井智也対リカルド・マラジカのWBC世界スーパーフライ級王座決定戦、西田凌佑対サム・グッドマンのIBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦が行われる。
■映画（日本）
9月1日（火）
『旅と日々』＊独占配信
『白夜行』
9月2日（水）
『赤羽骨子のボディガード』
9月11日（金）
『俺ではない炎上』＊見放題独占配信
『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』＊独占配信
9月12日（土）
『六つの顔』
9月14日（月）
『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』＊独占配信
9月18日（金）
『免許返納!?』＊独占配信
■映画（海外）
9月1日（火）
『G.I.ジョー』
『G.I.ジョー バック2リベンジ』
『インセプション』
『インターステラー』
『インディ・ジョーンズ／クリスタル・スカルの王国』
『エクソシスト 信じる者』
『グッド・ネイバー』
『シャークネード ワールド・タイフーン』
『シャークネード ラスト・チェーンソー』
『ソーシャル・ネットワーク』
『ダークナイト』
『ダークナイト ライジング』
『ダンケルク』
『チャーリーとチョコレート工場』
『テネット』
『デーヴァラ』
『バイオハザード』
『バイオハザードII アポカリプス』
『バイオハザードIII』
『バイオハザード ディジェネレーション』
『バイオハザードIV アフターライフ』
『バイオハザードV リトリビューション』
『バイオハザード ダムネーション』
『バイオハザード：ザ・ファイナル』
『バイオハザード：ヴェンデッタ』
『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』
『バイオハザード：デスアイランド』
『バットマン ビギンズ』
■9月2日（水）
Prime Original『ザ・ランナー』（The Runner／アメリカ）
9月7日（月）
『スラムドッグス』
9月18日（金）
『スマッシング・マシーン』＊独占配信
『ランニング・マン』＊見放題配信
9月23日（水・祝）
Prime Original『ラブ・ハイポセシス』（The Love Hypothesis／アメリカ）＊独占配信
9月27日（日）
『ウィキッド 永遠の約束』＊見放題最速配信
9月28日（月）
『オッペンハイマー』
■映画（韓国）
9月1日（火）
『極限境界線 救出までの18日間』
『宝くじの不時着 1等当選くじが飛んでいきました』
■アニメ映画（日本）
9月19日（土）
『チェンソーマン レゼ篇』＊独占配信
9月29日（火）
『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』＊見放題独占配信
■テレビドラマ（日本）
9月1日（火）
『夜ドラ「いつか、無重力の宙で」』
『ドラマ10「シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」』
『花咲舞が黙ってない』（2014）
『花咲舞が黙ってない』（2015）
『花咲舞が黙ってない』（2024）
9月4日（金）
『警視庁捜査資料管理室』シーズン1〜2
『踊る大捜査線捜査資料管理室〜青島俊作、空白の13年〜』＊独占配信
9月10日（木）
『Star Song Special』シーズン4 ＊独占配信
9月25日（金）
『女優杏子』
■テレビドラマ（海外）
9月1日（火）
『黄金の虹』（韓国）
『男が愛する時』（韓国）
『オッケー・グァン姉妹』（韓国）
『契約結婚3年目〜恋に落ちるなんて聞いてません！〜』（中国）
『人生最高の贈り物』（韓国）
『チャクペ-相棒-』（韓国）
『流転の花嫁 -Rewriting Destiny-』
9月2日（水）
『太陽と月の秘密〜離人心上〜』（中国）
9月6日（日）
Prime Original『ニーグリー』（Neagley／アメリカ）シーズン1
9月9日（水）
『白狐伝〜神君に捧ぐ霜花の誓い〜』（中国）
『花咲く合縁奇縁』（中国）
9月12日（土）
『あなたとは違う恋愛』（韓国）＊独占配信
9月16日（水）
『愛しい僕のラッキーガール』（中国）
『滄棲花』（中国）
9月23日（水・祝）
『女神様の縁結び』（中国）
9月30日（水）
『純真ロマンス〜最強の花嫁〜』（中国）
■テレビアニメ（日本）
9月1日（火）
『こびと観察入門』S1〜5
『しろくまカフェ』
『鼠小僧次郎吉』
『ゆるキャン△』
『ゆるキャン△ SEASON2』
『ゆるキャン△ SEASON3』
9月5日（土）
『怪獣8号』オリジナルショートアニメ「鳴海の平日」
9月18日（金）
『3月のライオン』シーズン1〜2
■バラエティー（日本）
9月5日（土）
『かまいたちの知らんけど』（見逃し配信）
■スポーツ
9月1日（火）
『独占密着 9.27 PRIME VIDEO BOXING 16 WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真 vs 那須川天心 2』エピソード2
9月25日（金）
『#5 MLB NEXT PITCH』＊独占配信
9月27日（日）
『Prime Video Boxing 16』＊独占配信
なにわ男子の道枝駿佑が主演する『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』は、9月14日午後5時から独占配信。「刑事」「女子大生」「ミュージカル」を組み合わせた作品で、人付き合いが苦手な警視庁の若きエリート刑事・松見奏多（道枝）が、女装して芸術大学へ潜入し、ドローン爆弾事件の犯人を追う。
海外映画では、グレン・パウエル主演、エドガー・ライト監督のサバイバルアクション『ランニング・マン』を9月18日から見放題配信。重病の娘の医療費を必要とする主人公が、プロの殺人ハンターから逃げ続けるテレビ番組のデスゲームに挑む。
ブロードウェイミュージカルを映画化した2部作の後編『ウィキッド 永遠の約束』は、9月27日から見放題最速配信。別々の道へ進んだエルファバ（シンシア・エリヴォ）とグリンダ（アリアナ・グランデ）が、オズの国を揺るがす危機の中で再び互いと向き合う。
そのほか、クリストファー・ノーラン監督の『インセプション』『インターステラー』『ダークナイト』3部作、『ダンケルク』『TENET テネット』を9月1日から配信。『スマッシング・マシーン』『オッペンハイマー』や、『ゆるキャン△』シリーズ、『3月のライオン』などもラインアップされている。
ドラマでは、『踊る大捜査線捜査資料管理室〜青島俊作、空白の13年〜』を9月4日から独占配信。警視庁捜査資料管理センターの技術専門官・明石幸男（赤ペン瀧川）のもとに、差出人不明の謎のカセットテープが届くことから始まるワンシチュエーションドラマ。「青島俊作の空白の13年を調査せよ」という謎の指令を受けた明石は、「脱サラ刑事」「不器用」「直感の男」という3つのキーワードを頼りに、膨大な捜査資料から青島の足跡を追う。
9月12日からは、韓国ドラマ『あなたとは違う恋愛』を独占配信。ソ・ガンジュンとアン・ウンジンが、結婚観やキャリア、新たな恋を巡って揺れる交際10年のカップルを演じる。
スポーツでは、9月27日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ）で開催される三大世界戦を『Prime Video Boxing 16』として独占ライブ配信する。
メインカードは、井上拓真と那須川天心によるWBC世界バンタム級タイトルマッチ。両者の再戦に加え、坪井智也対リカルド・マラジカのWBC世界スーパーフライ級王座決定戦、西田凌佑対サム・グッドマンのIBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦が行われる。
■映画（日本）
9月1日（火）
『旅と日々』＊独占配信
『白夜行』
9月2日（水）
『赤羽骨子のボディガード』
9月11日（金）
『俺ではない炎上』＊見放題独占配信
『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』＊独占配信
9月12日（土）
『六つの顔』
9月14日（月）
『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』＊独占配信
9月18日（金）
『免許返納!?』＊独占配信
■映画（海外）
9月1日（火）
『G.I.ジョー』
『G.I.ジョー バック2リベンジ』
『インセプション』
『インターステラー』
『インディ・ジョーンズ／クリスタル・スカルの王国』
『エクソシスト 信じる者』
『グッド・ネイバー』
『シャークネード ワールド・タイフーン』
『シャークネード ラスト・チェーンソー』
『ソーシャル・ネットワーク』
『ダークナイト』
『ダークナイト ライジング』
『ダンケルク』
『チャーリーとチョコレート工場』
『テネット』
『デーヴァラ』
『バイオハザード』
『バイオハザードII アポカリプス』
『バイオハザードIII』
『バイオハザード ディジェネレーション』
『バイオハザードIV アフターライフ』
『バイオハザードV リトリビューション』
『バイオハザード ダムネーション』
『バイオハザード：ザ・ファイナル』
『バイオハザード：ヴェンデッタ』
『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』
『バイオハザード：デスアイランド』
『バットマン ビギンズ』
■9月2日（水）
Prime Original『ザ・ランナー』（The Runner／アメリカ）
9月7日（月）
『スラムドッグス』
9月18日（金）
『スマッシング・マシーン』＊独占配信
『ランニング・マン』＊見放題配信
9月23日（水・祝）
Prime Original『ラブ・ハイポセシス』（The Love Hypothesis／アメリカ）＊独占配信
9月27日（日）
『ウィキッド 永遠の約束』＊見放題最速配信
9月28日（月）
『オッペンハイマー』
■映画（韓国）
9月1日（火）
『極限境界線 救出までの18日間』
『宝くじの不時着 1等当選くじが飛んでいきました』
■アニメ映画（日本）
9月19日（土）
『チェンソーマン レゼ篇』＊独占配信
9月29日（火）
『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』＊見放題独占配信
■テレビドラマ（日本）
9月1日（火）
『夜ドラ「いつか、無重力の宙で」』
『ドラマ10「シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」』
『花咲舞が黙ってない』（2014）
『花咲舞が黙ってない』（2015）
『花咲舞が黙ってない』（2024）
9月4日（金）
『警視庁捜査資料管理室』シーズン1〜2
『踊る大捜査線捜査資料管理室〜青島俊作、空白の13年〜』＊独占配信
9月10日（木）
『Star Song Special』シーズン4 ＊独占配信
9月25日（金）
『女優杏子』
■テレビドラマ（海外）
9月1日（火）
『黄金の虹』（韓国）
『男が愛する時』（韓国）
『オッケー・グァン姉妹』（韓国）
『契約結婚3年目〜恋に落ちるなんて聞いてません！〜』（中国）
『人生最高の贈り物』（韓国）
『チャクペ-相棒-』（韓国）
『流転の花嫁 -Rewriting Destiny-』
9月2日（水）
『太陽と月の秘密〜離人心上〜』（中国）
9月6日（日）
Prime Original『ニーグリー』（Neagley／アメリカ）シーズン1
9月9日（水）
『白狐伝〜神君に捧ぐ霜花の誓い〜』（中国）
『花咲く合縁奇縁』（中国）
9月12日（土）
『あなたとは違う恋愛』（韓国）＊独占配信
9月16日（水）
『愛しい僕のラッキーガール』（中国）
『滄棲花』（中国）
9月23日（水・祝）
『女神様の縁結び』（中国）
9月30日（水）
『純真ロマンス〜最強の花嫁〜』（中国）
■テレビアニメ（日本）
9月1日（火）
『こびと観察入門』S1〜5
『しろくまカフェ』
『鼠小僧次郎吉』
『ゆるキャン△』
『ゆるキャン△ SEASON2』
『ゆるキャン△ SEASON3』
9月5日（土）
『怪獣8号』オリジナルショートアニメ「鳴海の平日」
9月18日（金）
『3月のライオン』シーズン1〜2
■バラエティー（日本）
9月5日（土）
『かまいたちの知らんけど』（見逃し配信）
■スポーツ
9月1日（火）
『独占密着 9.27 PRIME VIDEO BOXING 16 WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真 vs 那須川天心 2』エピソード2
9月25日（金）
『#5 MLB NEXT PITCH』＊独占配信
9月27日（日）
『Prime Video Boxing 16』＊独占配信