馬場ふみか×真木よう子が贈る人生入れ替わりヒューマンドラマ『ライフトレード』10.8スタート
馬場ふみかが主演、真木よう子が共演するドラマ『ライフトレード』が、テレビ東京ほかにて10月8日24時45分より放送開始。以降、毎週木曜24時30分に放送されることが決定。併せて、馬場、真木らのコメントが到着した。
【写真】正反対の二人が、正反対の人生で躍動――『ライフトレード』役ビジュアル 全身カットも！
漫画・生駒さくら／原作協力・ボヘミアンKによる電子コミック『ライフトレード〜主婦とキャバ嬢の交換人生〜』を実写ドラマ化。
自由奔放ゆえに周囲との軋轢が絶えないキャバ嬢・杏子と、家族のために自分を押し殺し、抑圧された人生を送る主婦・玲。生き方も価値観も正反対で、交わることのなかった二人の人生が、心が入れ替わったことをきっかけに大きく変化していく――。現代的な生きづらさやリアルな人間模様を丁寧に描いた、衝撃の人生入れ替わりヒューマンドラマがこの秋、幕を開ける。
客とのトラブル続きで店をクビになり、帰る家もないキャバクラ嬢の黒瀬杏子（アンコ）。裕福な家庭だが、モラハラ夫と反抗期の娘に怯えて暮らす専業主婦の八代玲（レイ）。
違う人生を歩めたら…他人の人生に羨望を抱いた二人は、ある夜雷に打たれ目が覚めると人格が入れ替わっていた。戸惑いながらも家に帰らずに済むことに安堵するアンコ（玲）と、裕福な家庭を手に入れて喜ぶレイ（杏子）。
誰にもバレないように、相手に成り替わって生活活することになった正反対の二人。自分自身の人生だとうまくいかないことばかりだったのに、別の人生だと生活が好転しだす。だが、二人にはそれぞれ隠している「秘密」があった…。
キャバクラ嬢として生きていたが、雷に打たれたことがきっかけで主婦の玲と入れ替わってしまったアンコ役で、馬場ふみかが主演。そして、主婦として生きていたが、キャバクラ嬢の杏子と入れ替わってしまったレイ役で、真木よう子が共演する。
馬場は「この作品では、全く違う環境で生きてきた2人の女性が入れ替わり戸惑いながらも、必死にそして貪欲に助け合って生きていこうとします。そんな2人の姿を、毎話楽しみに見届けていただけたら嬉しいです」、真木は「物語が進むほど、それぞれの人生に隠されたものが見えてきて、きっと“自分の人生”についても考えたくなると思います。ぜひ最後まで楽しんでください」とコメント
原作を手掛ける漫画家・生駒さくらは「主演の馬場ふみかさん、真木よう子さんをはじめ、イメージぴったりな素晴らしい俳優の方々に演じていただけて、この上ない幸せです」と喜びの声を届けている。
ドラマ『ライフトレード』は、テレビ東京、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビせとうちにて10月8日24時45分放送開始。2話以降は毎週木曜24時30分放送。BSテレ東にて10月11日より毎週日曜24時40分放送。
キャスト、原作者、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■馬場ふみか／アンコ役（入れ替わり前）
他人の外から見えるキラキラした部分だけを見て羨ましく感じることは、誰しも一度は経験があるのではないでしょうか。でも、もちろんそれだけではなく、外からは見えないところに、きっと誰もがキラキラしていない部分や葛藤を抱えていて、だからこそ、時に誰かを羨んだり妬んだりするのかなと、改めて感じました。
この作品では、全く違う環境で生きてきた2人の女性が入れ替わり戸惑いながらも、必死にそして貪欲に助け合って生きていこうとします。そんな2人の姿を、毎話楽しみに見届けていただけたら嬉しいです。
■真木よう子／レイ役（入れ替わり前）
もし誰かと人生を交換できるとしたら、あなたは誰の人生を選びますか？ 「ライフトレード」は、そんな想像から始まる物語です。物語が進むほど、それぞれの人生に隠されたものが見えてきて、きっと“自分の人生”についても考えたくなると思います。ぜひ最後まで楽しんでください。
■漫画家：生駒さくら
ドラマ化のお話をいただいてから、ずっと嬉しく、ずっと驚きつつ、人生の半分近く売れない漫画家生活な私はいまだに信じられない気持ちです！ 現に、身内から詐欺を心配される始末です…！ 主演の馬場ふみかさん、真木よう子さんをはじめ、イメージぴったりな素晴らしい俳優の方々に演じていただけて、この上ない幸せです。
また脚本が素晴らしく、キャラクターを丁寧に読み解いていただきながら
更に面白く魅せてくださり、台本が届く度に感動しています。沢山の方々がご尽力くださり、本当に心強く感じております！ 放映を心待ちにしています！
■プロデューサー：山口文美可(テレビ東京)
誰かを羨ましく思ったり、今の悩みから逃れて「別の人生を歩めたら…」という想像を、誰しも一度はしたことがあるのではないでしょうか。
本作品は、「キャバ嬢と主婦が入れ替わる」というキャッチーな設定の一方で、入れ替わった2人がそれぞれの人生を見つめ直し、過去の自分から脱却していく姿が大きなテーマになっています。
正反対だからこそぶつかり合う杏子と玲の関係性や、それぞれが抱える葛藤、そして2人を取り巻く個性豊かなキャラクターたちが、毎話怒濤の展開を繰り広げるところも見どころです。
2人の行く末を楽しみながら、最後には少し自分の人生についても考えたくなるような作品になっていると思います。ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。
【写真】正反対の二人が、正反対の人生で躍動――『ライフトレード』役ビジュアル 全身カットも！
漫画・生駒さくら／原作協力・ボヘミアンKによる電子コミック『ライフトレード〜主婦とキャバ嬢の交換人生〜』を実写ドラマ化。
自由奔放ゆえに周囲との軋轢が絶えないキャバ嬢・杏子と、家族のために自分を押し殺し、抑圧された人生を送る主婦・玲。生き方も価値観も正反対で、交わることのなかった二人の人生が、心が入れ替わったことをきっかけに大きく変化していく――。現代的な生きづらさやリアルな人間模様を丁寧に描いた、衝撃の人生入れ替わりヒューマンドラマがこの秋、幕を開ける。
違う人生を歩めたら…他人の人生に羨望を抱いた二人は、ある夜雷に打たれ目が覚めると人格が入れ替わっていた。戸惑いながらも家に帰らずに済むことに安堵するアンコ（玲）と、裕福な家庭を手に入れて喜ぶレイ（杏子）。
誰にもバレないように、相手に成り替わって生活活することになった正反対の二人。自分自身の人生だとうまくいかないことばかりだったのに、別の人生だと生活が好転しだす。だが、二人にはそれぞれ隠している「秘密」があった…。
キャバクラ嬢として生きていたが、雷に打たれたことがきっかけで主婦の玲と入れ替わってしまったアンコ役で、馬場ふみかが主演。そして、主婦として生きていたが、キャバクラ嬢の杏子と入れ替わってしまったレイ役で、真木よう子が共演する。
馬場は「この作品では、全く違う環境で生きてきた2人の女性が入れ替わり戸惑いながらも、必死にそして貪欲に助け合って生きていこうとします。そんな2人の姿を、毎話楽しみに見届けていただけたら嬉しいです」、真木は「物語が進むほど、それぞれの人生に隠されたものが見えてきて、きっと“自分の人生”についても考えたくなると思います。ぜひ最後まで楽しんでください」とコメント
原作を手掛ける漫画家・生駒さくらは「主演の馬場ふみかさん、真木よう子さんをはじめ、イメージぴったりな素晴らしい俳優の方々に演じていただけて、この上ない幸せです」と喜びの声を届けている。
ドラマ『ライフトレード』は、テレビ東京、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビせとうちにて10月8日24時45分放送開始。2話以降は毎週木曜24時30分放送。BSテレ東にて10月11日より毎週日曜24時40分放送。
キャスト、原作者、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■馬場ふみか／アンコ役（入れ替わり前）
他人の外から見えるキラキラした部分だけを見て羨ましく感じることは、誰しも一度は経験があるのではないでしょうか。でも、もちろんそれだけではなく、外からは見えないところに、きっと誰もがキラキラしていない部分や葛藤を抱えていて、だからこそ、時に誰かを羨んだり妬んだりするのかなと、改めて感じました。
この作品では、全く違う環境で生きてきた2人の女性が入れ替わり戸惑いながらも、必死にそして貪欲に助け合って生きていこうとします。そんな2人の姿を、毎話楽しみに見届けていただけたら嬉しいです。
■真木よう子／レイ役（入れ替わり前）
もし誰かと人生を交換できるとしたら、あなたは誰の人生を選びますか？ 「ライフトレード」は、そんな想像から始まる物語です。物語が進むほど、それぞれの人生に隠されたものが見えてきて、きっと“自分の人生”についても考えたくなると思います。ぜひ最後まで楽しんでください。
■漫画家：生駒さくら
ドラマ化のお話をいただいてから、ずっと嬉しく、ずっと驚きつつ、人生の半分近く売れない漫画家生活な私はいまだに信じられない気持ちです！ 現に、身内から詐欺を心配される始末です…！ 主演の馬場ふみかさん、真木よう子さんをはじめ、イメージぴったりな素晴らしい俳優の方々に演じていただけて、この上ない幸せです。
また脚本が素晴らしく、キャラクターを丁寧に読み解いていただきながら
更に面白く魅せてくださり、台本が届く度に感動しています。沢山の方々がご尽力くださり、本当に心強く感じております！ 放映を心待ちにしています！
■プロデューサー：山口文美可(テレビ東京)
誰かを羨ましく思ったり、今の悩みから逃れて「別の人生を歩めたら…」という想像を、誰しも一度はしたことがあるのではないでしょうか。
本作品は、「キャバ嬢と主婦が入れ替わる」というキャッチーな設定の一方で、入れ替わった2人がそれぞれの人生を見つめ直し、過去の自分から脱却していく姿が大きなテーマになっています。
正反対だからこそぶつかり合う杏子と玲の関係性や、それぞれが抱える葛藤、そして2人を取り巻く個性豊かなキャラクターたちが、毎話怒濤の展開を繰り広げるところも見どころです。
2人の行く末を楽しみながら、最後には少し自分の人生についても考えたくなるような作品になっていると思います。ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。