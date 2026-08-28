福士蒼汰が無精ひげ姿で逃亡!? 『ハイド＆シーク』クランクイン「ワクワク感や期待感があります」
10月4日スタートのドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）で主人公・津倉勇一役を務める福士蒼汰、ヒロイン・高木紗奈役の志田彩良、敵対する政治団体「リヴ・コモンズ」のリーダー・兵頭誠役を演じる田中樹が、三者三様のクランクインを迎えた。
【写真】福士蒼汰の“二面性”を感じさせるビジュアル
福士は他のキャストより先行してクランクイン。撮影初日は役作りのために3日間伸ばしたひげ姿で登場し、津倉の逃亡先となるアパートの一室でのシーンから撮影がスタートした。現場の雰囲気について「スタッフの方々を含め、みんなで和気あいあいと撮影しています。暑いです（笑）」と、真夏日のなか、冬服で行われた屋外撮影の苦労を明かし、周囲を和ませながら笑顔を見せた。
津倉（福士）の最愛の恋人・紗奈を演じる志田は、2人のデートシーンでクランクイン。「今日は幸せなデートシーンからスタートして、今はまだ楽しく現場を過ごせているので、今日は一旦幸せに楽しみたいと思います。これからハードなシーンも出てくるのでちょっと大変そうですが、スタッフや出演者の皆さんと協力しながら、いいシーンをたくさん作っていけたらなと思います」と意気込みを語った。
そして田中は、政治団体「リヴ・コモンズ」のアジトでの撮影からスタート。「自分なりに兵頭誠という人物をしっかり理解してなりきり、この『ハイド＆シーク』という作品の一部となれるよう精一杯頑張ります。彼と同じく言葉の力を信じている人間として共感できる部分も多々あるので、皆さまに愛されるキャラクターに育てていきたいです」と言葉を寄せた。
本作は、作家・今村昌弘が書き下ろした原作を実写ドラマ化する、極限チェイスのラブミステリー。
爆弾事件に巻き込まれ、最愛の恋人「紗奈」を目の前で失ったフリージャーナリスト「津倉」は、事件を首謀したテロリストとして国家から追われる身に。韓国へ逃亡し絶望の日々を過ごす津倉の元に、なんと紗奈から1本の電話が…？
紗奈は生きている？ それとも彼女は別の人間？ 国家から逃げながら、謎に包まれた恋人を追いかける逃走×追跡劇は、全ての登場人物が裏の顔を持ち、繰り返される裏切りの末、衝撃の事実にたどり着く−。
日曜ドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』は、日本テレビ系にて10月4日より毎週日曜22時30分放送。
【写真】福士蒼汰の“二面性”を感じさせるビジュアル
福士は他のキャストより先行してクランクイン。撮影初日は役作りのために3日間伸ばしたひげ姿で登場し、津倉の逃亡先となるアパートの一室でのシーンから撮影がスタートした。現場の雰囲気について「スタッフの方々を含め、みんなで和気あいあいと撮影しています。暑いです（笑）」と、真夏日のなか、冬服で行われた屋外撮影の苦労を明かし、周囲を和ませながら笑顔を見せた。
そして田中は、政治団体「リヴ・コモンズ」のアジトでの撮影からスタート。「自分なりに兵頭誠という人物をしっかり理解してなりきり、この『ハイド＆シーク』という作品の一部となれるよう精一杯頑張ります。彼と同じく言葉の力を信じている人間として共感できる部分も多々あるので、皆さまに愛されるキャラクターに育てていきたいです」と言葉を寄せた。
本作は、作家・今村昌弘が書き下ろした原作を実写ドラマ化する、極限チェイスのラブミステリー。
爆弾事件に巻き込まれ、最愛の恋人「紗奈」を目の前で失ったフリージャーナリスト「津倉」は、事件を首謀したテロリストとして国家から追われる身に。韓国へ逃亡し絶望の日々を過ごす津倉の元に、なんと紗奈から1本の電話が…？
紗奈は生きている？ それとも彼女は別の人間？ 国家から逃げながら、謎に包まれた恋人を追いかける逃走×追跡劇は、全ての登場人物が裏の顔を持ち、繰り返される裏切りの末、衝撃の事実にたどり着く−。
日曜ドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』は、日本テレビ系にて10月4日より毎週日曜22時30分放送。