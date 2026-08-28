千原せいじ「肝膿瘍破裂、手術無事成功」 手術後の投稿に「ビックリです」「そんなことになっていたなんて」
お笑いコンビ・千原兄弟の千原せいじが27日、自身のInstagramを更新。肝膿瘍（のうよう）破裂のため手術を受けたことを明かした。
【写真】千原せいじ「肝膿瘍破裂、手術無事成功」 病院のベッドに横たわる手術後のショット
せいじはこの日、「肝膿瘍破裂、手術無事成功。今回は心底ビビった」とコメントを添え、病院のベッドに横たわる自身の写真を投稿。写真には、入院着姿で鼻にチューブを装着した姿が収められている。
肝膿瘍は、細菌などの感染によって肝臓内に膿がたまり炎症を起こす病気。突然の報告にファンは驚きを隠せない様子で、「緊急手術!?」「無事に終わって本当に良かったです」「ゆっくり休んでください」「驚きましたが、まずは安心しました」など、体調を気遣うコメントが相次いだ。
千原せいじは1970年1月25日生まれ、京都府出身。1989年に実弟の千原ジュニアとお笑いコンビ・千原兄弟を結成。テレビやラジオ、YouTubeなど幅広く活躍している。
引用：「千原せいじ」Instagram（＠chiharaseiji）
【写真】千原せいじ「肝膿瘍破裂、手術無事成功」 病院のベッドに横たわる手術後のショット
せいじはこの日、「肝膿瘍破裂、手術無事成功。今回は心底ビビった」とコメントを添え、病院のベッドに横たわる自身の写真を投稿。写真には、入院着姿で鼻にチューブを装着した姿が収められている。
肝膿瘍は、細菌などの感染によって肝臓内に膿がたまり炎症を起こす病気。突然の報告にファンは驚きを隠せない様子で、「緊急手術!?」「無事に終わって本当に良かったです」「ゆっくり休んでください」「驚きましたが、まずは安心しました」など、体調を気遣うコメントが相次いだ。
千原せいじは1970年1月25日生まれ、京都府出身。1989年に実弟の千原ジュニアとお笑いコンビ・千原兄弟を結成。テレビやラジオ、YouTubeなど幅広く活躍している。
引用：「千原せいじ」Instagram（＠chiharaseiji）