出所した田中聖、タトゥーびっしりインスタに近影公開 ファン歓喜「相変わらずお顔が最高に可愛い」
アイドルグループ・KAT‐TUNの元メンバーで、ロックバンドINKTのボーカリストとして活動していた田中聖が27日、自身のInstagramを更新し、近影ショットを公開。ファンを喜ばせている。
【写真】タトゥー増えた？ 田中聖、サウナで仲間と遭遇
田中は、2017年5月に大麻所持で現行犯逮捕（不起訴処分）。その後2022年2月に覚せい剤取締法違反で逮捕され、同年6月には懲役1年8ヵ月・執行猶予3年の判決が下された。ところがその直後、再び覚せい剤の所持で逮捕され、2023年12月に懲役2年8か月の実刑が確定し、24年2月に収監された。そして今年7月に暴露系YouTuber・コレコレが配信したショート動画に登場し、“5ヵ月前にシャバに放たれました！”と出所を報告。また、今年8月には人気インフルエンサー・カマたくのXに登場し、タトゥーが入った上半身をあらわにしていた。
そんな田中は新たに開設したInstagramで「サウナで野生の銀太と遭遇」と、音楽仲間のDJ銀太とばったり遭遇したことを報告し、2ショットを公開していた。
さらに、続く投稿で「野生じゃないふぉいとご飯」と、音楽ユニット・Repezen Foxxの元メンバー、DJふぉいと待ち合わせてご飯に繰り出したことを2ショットを公開して報告している。
田中の元気な姿には「インスタに投稿してくれるの嬉しすぎる」「こぉき好きな人ふぉいも好き説､まじ共感」「相変わらずお顔が最高に可愛い」「相変わらず可愛いぃね」といった声が寄せられている。
引用：「田中聖」Instagram（＠kt.joker.1105）
【写真】タトゥー増えた？ 田中聖、サウナで仲間と遭遇
田中は、2017年5月に大麻所持で現行犯逮捕（不起訴処分）。その後2022年2月に覚せい剤取締法違反で逮捕され、同年6月には懲役1年8ヵ月・執行猶予3年の判決が下された。ところがその直後、再び覚せい剤の所持で逮捕され、2023年12月に懲役2年8か月の実刑が確定し、24年2月に収監された。そして今年7月に暴露系YouTuber・コレコレが配信したショート動画に登場し、“5ヵ月前にシャバに放たれました！”と出所を報告。また、今年8月には人気インフルエンサー・カマたくのXに登場し、タトゥーが入った上半身をあらわにしていた。
さらに、続く投稿で「野生じゃないふぉいとご飯」と、音楽ユニット・Repezen Foxxの元メンバー、DJふぉいと待ち合わせてご飯に繰り出したことを2ショットを公開して報告している。
田中の元気な姿には「インスタに投稿してくれるの嬉しすぎる」「こぉき好きな人ふぉいも好き説､まじ共感」「相変わらずお顔が最高に可愛い」「相変わらず可愛いぃね」といった声が寄せられている。
引用：「田中聖」Instagram（＠kt.joker.1105）