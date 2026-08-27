171cm“人気ABEMAアナウンサー”抜群スタイルで離島満喫する姿に反響
ABEMAアナウンサーの瀧山あかねが26日にInstagramを更新。抜群スタイルで離島を満喫するオフショットを披露すると、ファンから「サイコ〜」「いつ見ても美人」といった声が集まった。
【写真】瀧山あかねが「スタイル抜群」 離島での水着ショットも公開
2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し、SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿している瀧山。そんな彼女が投稿したのは、伊豆諸島の神津島で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、水着の上からパーカーを羽織った姿やタイトなボーダー柄のワンピースで離島を満喫する様子が収められている。投稿の中で瀧山は「どこもかしこも絶景でした 東京から近いしおすすめです」とコメントしている。
彼女のオフショットに、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「サイコ〜」「綺麗だ！」「いつ見ても美人」などの反響が寄せられている。
■瀧山あかね（たきやま あかね）
1994年5月10日生まれ。兵庫県出身。高校在学中の2011年にNMB48第2期オーディションに合格し、5月から研究生としてグループに在籍。学業優先を理由に翌年1月にグループを卒業すると、大学進学後の2014年よりタレント活動を再開した。2017年9月には、AbemaTV初代専属キャスターに採用。翌年4月から専属キャスターとしての活動を正式に開始した。
引用：「瀧山あかね」Instagram（@takiyama_akane）
【写真】瀧山あかねが「スタイル抜群」 離島での水着ショットも公開
2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し、SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿している瀧山。そんな彼女が投稿したのは、伊豆諸島の神津島で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、水着の上からパーカーを羽織った姿やタイトなボーダー柄のワンピースで離島を満喫する様子が収められている。投稿の中で瀧山は「どこもかしこも絶景でした 東京から近いしおすすめです」とコメントしている。
■瀧山あかね（たきやま あかね）
1994年5月10日生まれ。兵庫県出身。高校在学中の2011年にNMB48第2期オーディションに合格し、5月から研究生としてグループに在籍。学業優先を理由に翌年1月にグループを卒業すると、大学進学後の2014年よりタレント活動を再開した。2017年9月には、AbemaTV初代専属キャスターに採用。翌年4月から専属キャスターとしての活動を正式に開始した。
引用：「瀧山あかね」Instagram（@takiyama_akane）