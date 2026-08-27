“特殊清掃”は稼げるのか？ 人気芸人が孤独死の現場へ 帰宅後も落ちない激臭に妻「何このにおい！」
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務めるABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング2』#11が26日に放送。この日は後藤拓実（四千頭身）、たける（東京ホテイソン）、野村尚平、檜原洋平（ママタルト）が出演。「稼げると噂の特殊清掃に密着（後藤拓実／四千頭身）」「口コミサイトで低評価裁判官の実態（たける／東京ホテイソン）」「いつか迎える日に向けて…葬儀体験（野村尚平）」「FX投資で2000万円稼ぐ（檜原洋平／ママタルト）」といった、番組のためだけの体験談が芸人たちの話芸のもと語られた。
【写真】“特殊清掃”に挑戦する四千頭身・後藤
『ドーピングトーキング』は、芸人が「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、その体験を話芸で披露するトークバラエティ番組。本番組で語られるエピソードはすべて“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した初卸し。シーズン2からはMCを務める霜降り明星・粗品が、「おもしろすぎる話」と思った時には100万円が贈呈される。
四千頭身・後藤は、結婚を機に「稼げる仕事を知っておこう」と考え、“稼げる仕事”としてたどり着いた特殊清掃を3日間体験。そのエピソードを披露した。
後藤が訪れたのは、事故や孤独死などがあった部屋を清掃・復旧する特殊清掃の会社。代表から「最近、数億円のビルを買った」と聞き、さらに鰻重や大トロなどの高級ランチまでご馳走になった後藤は、「やっぱり稼げるんだ」「最高の1日だ」と一気にテンションアップ。そんななか、いよいよ本題の特殊清掃を体験するべく、孤独死から数ヵ月が経過した部屋へ向かうことに。あらかじめ清掃を進めた“レベル1”の現場だと説明され部屋に入るも、「体液が残ってて。ベッタリ」だったといい、「ガスマスクもしてるんですけど、嗅いだことない強烈なにおい」とその過酷さを明かす。また、防護服を着ての作業は「本当に立ってるのがやっと」だったそうで、帰宅後もにおいが鼻から離れなかったという後藤。妻からも「何このにおい！」と言われ、3回風呂に入ってようやく気にならなくなったことを告白した。
そして翌日からは、いきなり“レベル7”だという孤独死の現場へ。故人の生活用品が残された部屋で、後藤は遺品整理や清掃作業に取り組む。防護服の中は暑く、ゲリラ豪雨による湿気でメガネも曇る過酷な環境だったものの、作業を続けるうちに「なんか大丈夫」「なんかいけてるな俺。身体が動くぞ」と自身の変化を実感。場を和ませるためか、特殊清掃中にもボケを挟む代表にツッコミ続けたことで「変な覚醒をした」と語り、スタジオを笑わせた。
そんな3日間の体験の末、「もうだから簡単に稼げる仕事はないな」と改まって話す後藤に、スタジオからは思わず笑いが。さらに粗品から現場のにおいについて尋ねられると、後藤は「何も臭くないです最近。潔癖症の逆みたいな。なんでも触れるようになっちゃって」と自身に起きた変化を告白。粗品も「今回のシリーズで一番のドーピングかもしれんな」と驚くなか、後藤は「でもボケを処理する方がきつかった……」と最後まで笑いを誘った。
『ドーピングトーキング2』最新回はABEMAで無料配信中。
『ドーピングトーキング』は、芸人が「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、その体験を話芸で披露するトークバラエティ番組。本番組で語られるエピソードはすべて“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した初卸し。シーズン2からはMCを務める霜降り明星・粗品が、「おもしろすぎる話」と思った時には100万円が贈呈される。
四千頭身・後藤は、結婚を機に「稼げる仕事を知っておこう」と考え、“稼げる仕事”としてたどり着いた特殊清掃を3日間体験。そのエピソードを披露した。
後藤が訪れたのは、事故や孤独死などがあった部屋を清掃・復旧する特殊清掃の会社。代表から「最近、数億円のビルを買った」と聞き、さらに鰻重や大トロなどの高級ランチまでご馳走になった後藤は、「やっぱり稼げるんだ」「最高の1日だ」と一気にテンションアップ。そんななか、いよいよ本題の特殊清掃を体験するべく、孤独死から数ヵ月が経過した部屋へ向かうことに。あらかじめ清掃を進めた“レベル1”の現場だと説明され部屋に入るも、「体液が残ってて。ベッタリ」だったといい、「ガスマスクもしてるんですけど、嗅いだことない強烈なにおい」とその過酷さを明かす。また、防護服を着ての作業は「本当に立ってるのがやっと」だったそうで、帰宅後もにおいが鼻から離れなかったという後藤。妻からも「何このにおい！」と言われ、3回風呂に入ってようやく気にならなくなったことを告白した。
そして翌日からは、いきなり“レベル7”だという孤独死の現場へ。故人の生活用品が残された部屋で、後藤は遺品整理や清掃作業に取り組む。防護服の中は暑く、ゲリラ豪雨による湿気でメガネも曇る過酷な環境だったものの、作業を続けるうちに「なんか大丈夫」「なんかいけてるな俺。身体が動くぞ」と自身の変化を実感。場を和ませるためか、特殊清掃中にもボケを挟む代表にツッコミ続けたことで「変な覚醒をした」と語り、スタジオを笑わせた。
そんな3日間の体験の末、「もうだから簡単に稼げる仕事はないな」と改まって話す後藤に、スタジオからは思わず笑いが。さらに粗品から現場のにおいについて尋ねられると、後藤は「何も臭くないです最近。潔癖症の逆みたいな。なんでも触れるようになっちゃって」と自身に起きた変化を告白。粗品も「今回のシリーズで一番のドーピングかもしれんな」と驚くなか、後藤は「でもボケを処理する方がきつかった……」と最後まで笑いを誘った。
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