KAWAII LAB.発の9人組MORE STAR、1stシングルCD「サマーゴー！！／WITH KAWAII論」発売
昨年12月にアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」よりデビューした9人組アイドルグループ・「MORE STAR（モアスター）」が、26日、1st両A面シングルCD「サマーゴー！！／WITH KAWAII論」を発売した。
【動画】「MORE STAR 1stワンマンライブ ‐MILKY STAR‐」＠豊洲PIT 「アフターオール」初披露LIVE映像
MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人組。「KAWAII LAB.」第5のグループとして昨年12月にデビュー。平均年齢が18歳という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ （STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。
本作は、「SUMMER FES’26」ドリームソングに起用された青春全開チューン「サマーゴー！！」、キャッチーで中毒性のあるメロディーと窓拭きダンスが話題の「WITH KAWAII論」の両A面仕様。さらに、初回限定盤にはデビュー曲「もっと、キラッと」、MORE STAR盤にはYU’S （ex.YUTORI‐SEDAI）の金原遼希が作詞、作曲を担当した人気曲「ハグ！」、さらに全形態共通で1stワンマンライブ「MILKY STAR」で初披露した「アフターオール」を収録。また、同曲の初披露ライブ映像も公開された。
さらに、9月24日にはヒューリックホール東京にて「MORE STAR 単独ライブ 5th STAR」を開催することが決定。加えて、10月21日にはSpotify O‐WEST、11月12日にはヒューリックホール東京での単独ライブ開催も発表された。ライブの詳細はMORE STARオフィシャルサイトにて。
MORE STAR 1stシングルCD「サマーゴー！！／WITH KAWAII論」は発売中。
【動画】「MORE STAR 1stワンマンライブ ‐MILKY STAR‐」＠豊洲PIT 「アフターオール」初披露LIVE映像
MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人組。「KAWAII LAB.」第5のグループとして昨年12月にデビュー。平均年齢が18歳という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ （STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。
さらに、9月24日にはヒューリックホール東京にて「MORE STAR 単独ライブ 5th STAR」を開催することが決定。加えて、10月21日にはSpotify O‐WEST、11月12日にはヒューリックホール東京での単独ライブ開催も発表された。ライブの詳細はMORE STARオフィシャルサイトにて。
MORE STAR 1stシングルCD「サマーゴー！！／WITH KAWAII論」は発売中。