飛行機を約1時間遅延させた韓国タレント、“特別扱い”だった？大韓航空が回答「手続きに従い…」

タレントのパク・スホンが、飛行機の出発を遅らせたとして物議を醸した。

“芸能人への特別扱い”との声も上がるなか、大韓航空が立場を明らかにした。

【画像】パク・スホン、飛行機から荷物が下ろされる瞬間

8月26日、大韓航空側は韓国メディアを通じて、「自発的に降機を希望する乗客が発生した場合、手続きに従って原則通り対応している」とし、「今回の件についても原則通り対応した」と説明した。

最近、オンラインコミュニティでは、8月23日にパク・スホン一家と同じグアム行きの飛行機に搭乗し、出発の遅れに巻き込まれたという投稿が拡散した。

当時、パク・スホンは搭乗後に子どもが泣き出したため、飛行機から降りたいとの意思を示した。これを受けて預け荷物を降ろす作業まで進められたが、その後、子どもが泣き止むと、降機の意思を撤回したという。

最終的に航空会社側は、一度降ろした荷物を再び積み込む作業を行い、その影響で飛行機の出発は約1時間遅れた。ただし、グアムへの到着時刻の遅れは31分だったことが確認されている。

（画像＝SNS）パク・スホン一家の荷物を機体から降ろす様子

これとともに、パク・スホン一家のものとみられる荷物を降ろす様子を収めた写真や、パク・スホンが機内のほかの乗客に何度も謝罪する動画なども拡散し、注目を集めた。

芸能人への特別扱い？

これを受け、一部では、ほかの乗客への影響を考慮しなかったパク・スホンの行動について「迷惑だ」との指摘が相次いだ。さらに、個人的な事情で一度降機の意思を示したにもかかわらず、それを撤回することを航空会社側が認めたこと自体、芸能人に対する特別扱いではないかとの反応も出た。

そうしたなか、大韓航空側は今回の件について、芸能人への特別扱いではないとの立場を示した。

パク・スホン一家は降機の意思を示しただけで、実際に機外へ出た後、再び搭乗したわけではなかったためだ。

（写真提供＝OSEN）パク・スホン

韓国メディア『XportsNews』によると、大韓航空側は、規定上、乗客が機内で降機の意思を示したとしても、航空機の外に出ていない状態であれば、その意思を撤回することができると説明した。

今回のパク・スホン一家のケースもこれに該当し、規定通りに対応したという。ただし、すでに荷物の処理など関連手続きが始まっていた場合、その過程で時間がかかることがある。

パク・スホン一家が搭乗していた便には、乗客対応に関する遅延コードが適用された。このコードには、広報、乗客への便宜提供、機内食の提供、遺失物の処理、特殊対応などが含まれ、「乗客の降機に伴う機内捜索の実施」も詳細な遅延理由のひとつに含まれていると伝えられた。

つまり、パク・スホン一家だから例外的に便宜を図ったわけではなく、規定の範囲内で認められた対応だったということだ。

騒動を 謝罪 「未熟な判断」

なお、パク・スホンは8月26日、飛行機の遅延をめぐる騒動について、自ら謝罪文を投稿した。

彼は、「当時、搭乗直後から座席に座れないほど子どもが泣き、慌てたあまり未熟な判断をしてしまいました。長時間のフライト中、子どもの泣き声で乗客の皆さんにさらに大きな迷惑をかけると思い、当初は降りたいという意思を機内の関係者に伝えました」と当時の状況を説明した。

続けて、「機内で降機を待っている間に子どもが泣き止んだため、再び搭乗したいと伝えましたが、そのことで保安検査などに大幅な時間がかかる可能性があることを十分に認識していませんでした」と明かした。

さらに、「これはすべて航空関連の手続きに対する私の無知によって起きたことであり、いかなる言い訳の余地もありません」とし、「改めて、私の未熟さによって大きな迷惑を被った乗客の皆さんと航空会社の関係者の皆さんに、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・スホン プロフィール

1970年10月27日生まれ。1991年の第1回KBS大学ギャグ祭を通じてコメディアンとしてデビュー。同ギャグ祭出身の4人で活動し、巧みなトーク術や長身のビジュアルで愛された。KBSのバラエティ番組をはじめ様々な番組でMCを務め、国民的なタレントに。2021年4月、自身の出演料などを長年横領してきたとして、マネジメントを務めていた実兄夫婦を告訴。同年7月に23歳年下のキム・ダイェと結婚した。2024年10月、娘が誕生している。