蒼井優主演×原田マハ初監督『無用の人』2027年1月29日公開 平岩紙・中沢元紀・中野有紗も出演決定
蒼井優が主演を務め、作家・原田マハが監督デビューを飾る映画『無用の人』が、2027年1月29日より全国公開されることが決定。あわせて、平岩紙、中沢元紀、中野有紗の出演が発表され、ティザービジュアルも解禁された。
【写真】「蒼井優」フォトギャラリー
本作は、原田マハが2014年に刊行した短編集『あなたは、誰かの大切な人』に収録された一編『無用の人』を原作に、自ら監督・脚本を手がける人間ドラマ。美術館の監視員として働く主人公・聡美のもとに届いた謎の「鍵」をきっかけに、ひと月前に孤独死した父との記憶をたどるなか、家族さえ知らなかった父の晩年の姿が次第に明らかになっていく。
解禁されたティザービジュアルでは、「父は本当に無用の人だったのだろうか？」というキャッチコピーとともに、生前に父・唯一（イッセー尾形）が愛したお茶を点てる練習にはげむ聡美（蒼井）が映し出されている。穏やかな表情でお茶と向き合っている聡美の姿に、一人静かにこの世を去った父に思いを馳せている様子が感じられる。
あわせて、主人公・聡美の日常を彩る新キャストも発表された。聡美が働く美術館に新たに監視員として採用され、彼女から仕事を教わる同僚・薬丸麻里恵役を、数々の話題作で確かな存在感を放つ平岩紙が演じる。
同じ美術館に勤め、上司や女性職員から人気を集める学芸員・横手颯太役には、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で柳井嵩の弟・柳井千尋役、大河ドラマ『豊臣兄弟！』で織田信長の弟・織田信勝役を演じるなど、注目を集める若手俳優・中沢元紀。
さらに、聡美の少女時代を『PERFECT DAYS』でフレッシュな魅力を見せた中野有紗が演じる。個性豊かなキャスト陣が、聡美の日常にどのような彩りを添えるのか注目だ。
映画『無用の人』は、2027年1月29日より全国公開。
【写真】「蒼井優」フォトギャラリー
本作は、原田マハが2014年に刊行した短編集『あなたは、誰かの大切な人』に収録された一編『無用の人』を原作に、自ら監督・脚本を手がける人間ドラマ。美術館の監視員として働く主人公・聡美のもとに届いた謎の「鍵」をきっかけに、ひと月前に孤独死した父との記憶をたどるなか、家族さえ知らなかった父の晩年の姿が次第に明らかになっていく。
あわせて、主人公・聡美の日常を彩る新キャストも発表された。聡美が働く美術館に新たに監視員として採用され、彼女から仕事を教わる同僚・薬丸麻里恵役を、数々の話題作で確かな存在感を放つ平岩紙が演じる。
同じ美術館に勤め、上司や女性職員から人気を集める学芸員・横手颯太役には、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で柳井嵩の弟・柳井千尋役、大河ドラマ『豊臣兄弟！』で織田信長の弟・織田信勝役を演じるなど、注目を集める若手俳優・中沢元紀。
さらに、聡美の少女時代を『PERFECT DAYS』でフレッシュな魅力を見せた中野有紗が演じる。個性豊かなキャスト陣が、聡美の日常にどのような彩りを添えるのか注目だ。
映画『無用の人』は、2027年1月29日より全国公開。