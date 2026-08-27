蒼井優主演『無用の人』2027年1月29日公開 平岩紙、中沢元紀、中野有紗が出演
俳優の蒼井優が主演を務める映画『無用の人』の公開日が、2027年1月29日に決定した。あわせて、平岩紙、中沢元紀、中野有紗の出演と、ティザービジュアルが発表された。
【画像】映画『無用の人』場面写真
本作は、作家・原田マハが2014年に発表した短編集『あなたは、誰かの大切な人』（講談社文庫）に収録されている一編「無用の人」が原作。原田自身が脚本と監督を務め、「第74回サン・セバスチャン国際映画祭」コンペティション部門への正式出品も決まっている。
主人公は、美術館の監視員として働く聡美（蒼井）。ある日、「誕生日の贈り物」と記された小包が届き、中から見覚えのない鍵が見つかる。差出人は、ひと月前に亡くなった父・唯一だった。
唯一は聡美の母・柊子と熟年離婚し、一人暮らしの末、誰にも知られないまま静かに息を引き取っていた。鍵をきっかけに、聡美は父が生前愛してやまなかったものを追い始める。家族も知らなかった父の晩年が少しずつ明らかになる一方、聡美自身も美術館から契約打ち切りを告げられ、人生の岐路に立たされる。
今回発表された平岩が演じるのは、聡美が勤める美術館に新たな監視員として雇われ、聡美から仕事を教わる薬丸麻里恵。中沢は、美術館の上司や女性職員から人気を集める学芸員・横手颯太。中野は聡美の少女時代を演じる。
中野は、ヴィム・ヴェンダース監督の映画『PERFECT DAYS』（2023年）などに出演。中沢は、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で主人公の弟・千尋、大河ドラマ『豊臣兄弟！』で織田信長の弟・信勝を演じて注目を集めた。
公開されたティザービジュアルには、「父は本当に無用の人だったのだろうか？」という言葉とともに、聡美がお茶を点てる練習に励む姿が収められた。父・唯一が生前愛したお茶と穏やかな表情で向き合い、亡き父に思いをはせる様子がうかがえる。
【画像】映画『無用の人』場面写真
本作は、作家・原田マハが2014年に発表した短編集『あなたは、誰かの大切な人』（講談社文庫）に収録されている一編「無用の人」が原作。原田自身が脚本と監督を務め、「第74回サン・セバスチャン国際映画祭」コンペティション部門への正式出品も決まっている。
唯一は聡美の母・柊子と熟年離婚し、一人暮らしの末、誰にも知られないまま静かに息を引き取っていた。鍵をきっかけに、聡美は父が生前愛してやまなかったものを追い始める。家族も知らなかった父の晩年が少しずつ明らかになる一方、聡美自身も美術館から契約打ち切りを告げられ、人生の岐路に立たされる。
今回発表された平岩が演じるのは、聡美が勤める美術館に新たな監視員として雇われ、聡美から仕事を教わる薬丸麻里恵。中沢は、美術館の上司や女性職員から人気を集める学芸員・横手颯太。中野は聡美の少女時代を演じる。
中野は、ヴィム・ヴェンダース監督の映画『PERFECT DAYS』（2023年）などに出演。中沢は、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で主人公の弟・千尋、大河ドラマ『豊臣兄弟！』で織田信長の弟・信勝を演じて注目を集めた。
公開されたティザービジュアルには、「父は本当に無用の人だったのだろうか？」という言葉とともに、聡美がお茶を点てる練習に励む姿が収められた。父・唯一が生前愛したお茶と穏やかな表情で向き合い、亡き父に思いをはせる様子がうかがえる。