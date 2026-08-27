『夫婦と16歳』第9話 “美子”かたせ梨乃、“冴”岡田結実の実家で“紘”豆原一成たちと共同生活
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京系）の第9話が27日深夜24時40分より放送される。
【写真】怯える紘（豆原一成）『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第9話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第9話あらすじ
迫り来る美子（かたせ）から逃げ出し、妻・冴（岡田結実）の実家で同居を始めた紘（豆原一成）。平和な日常を取り戻したとひと安心していた紘だったが、ある日、家に帰るとそこには美子の姿があった。異様に美子を怖がる紘を歯牙にもかけず、冴は美子を信頼しきっている。
さらに空き巣にあって不安だと偽る美子を信じ、冴と彼女の母・志帆（西山繭子）は家に住むことを提案。美子との共同生活が始まる…。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第9話はテレビ東京系にて27日深夜24時40分より放送。
【写真】怯える紘（豆原一成）『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第9話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第9話あらすじ
迫り来る美子（かたせ）から逃げ出し、妻・冴（岡田結実）の実家で同居を始めた紘（豆原一成）。平和な日常を取り戻したとひと安心していた紘だったが、ある日、家に帰るとそこには美子の姿があった。異様に美子を怖がる紘を歯牙にもかけず、冴は美子を信頼しきっている。
さらに空き巣にあって不安だと偽る美子を信じ、冴と彼女の母・志帆（西山繭子）は家に住むことを提案。美子との共同生活が始まる…。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第9話はテレビ東京系にて27日深夜24時40分より放送。